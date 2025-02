Il nuovo Battlefield ha già uno sviluppo da vero kolossal

Il futuro di Battlefield sembra che segnerà il ritorno di un progetto videoludico davvero imponente, con tanti studi che stanno lavorando al prossimo episodio della saga di shooter.

Dopo la debacle di Battlefield 2042, che trovate su Amazon, EA ha decisamente bisogno di rilanciare quello che è uno dei suoi franchise di punta, in ogni maniera possibile.

Durante l'Investor Day di EA, uno dei temi principali è stato il nuovo e imminente capitolo della serie Battlefield, che è stato approfondito in alcuni aspetti.

Tra i tanti dettagli emersi durante l'evento, è stato svelato che ci sono ben quattro studi di sviluppo che stanno lavorando al prossimo capitolo della saga: DICE, Criterion, Motive e Ripple Effect. Con l'obiettivo di creare quello sarà un capitolo di un vero e proprio universo di Battlefield, i team stanno prendendosi più tempo per perfezionare il ciclo di sviluppo (Wccftech).

Laura Miele di Electronic Arts ha svelato, durante l'Investor Day, che ci sono stati «cambiamenti significativi nell'approccio» allo sviluppo per garantire che il prossimo gioco sia più in linea con le aspettative del pubblico.

Durante l'evento c'è stato anche un approfondimento sui ruoli degli studi. DICE guiderà lo sviluppo del multiplayer; mentre Criterion si concentrerà sui contenuti per il singleplayer e il multiplayer; Motive contribuirà con la sua esperienza narrativa per creare una campagna coinvolgente; infine, Ripple Effect sta lavorando su un'esperienza Battlefield inedita, che sarà «alimentata dal DNA unico di Battlefield e sta ricevendo ottimi feedback dai giocatori».

Sembra proprio che Electronic Arts stia lavorando al 100% per garantire che il ritorno di Battlefield sia uno di quelli che vale la pena attendere.

E chissà che, in un colpo di scena clamoroso, il prossimo Battlefield non possa uscire davvero anche su Nintendo Switch 2. La nuova console di Nintendo che, in queste ore, è stata mostrata apparentemente in anticipo grazie a dei leak provenienti dalla filiera produttiva.