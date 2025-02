EA vuole creare un "universo Battlefield" con il nuovo capitolo

La serie sparatutto di Electronic Arts ultimamente non se l'è cavata piuttosto bene con gli ultimi capitolo, con Battlefield 2042 in particolare che ha dovuto impiegare tantissimo tempo e numerosi aggiornamenti prima di convincere, almeno parzialmente, la fascia storica di utenti.

Ma il publisher sa di avere tra le mani una delle sue potenziali IP più importanti, che a lungo è stata considerata come il principale rivale credibile di serie come Call of Duty, motivo per il quale sa di non poter più sbagliare con il prossimo episodio.

E se il capitolo 2042 (che trovate su Amazon, se volete dargli fiducia) potrebbe essere considerato un incidente di percorso, il nuovo Battlefield dovrebbe gettare le fondamenta per il futuro della serie, almeno a giudicare le parole di Andrew Wilson.

Il CEO di EA ha infatti commentato il capitolo in sviluppo in occasione degli ultimi report finanziari, sottolineando che l'intenzione è di «creare un universo di Battlefield» che includa esperienze sia single player che multiplayer (via PC Gamer).

Andrew Wilson ha anche sottolineato nel corso della stessa riunione che questo è, anche per questo motivo, «uno dei progetti più ambiziosi» nella storia del publisher.

Parole sicuramente molto forti e che lasciano intendere quanto EA creda fortemente nel prossimo capitolo della serie sparatutto, che a questo punto non può che essere carico di aspettative.

Non possiamo che attendere un reveal ufficiale vero e proprio per scoprire in che modo questo «universo» sarà portato in azione: vi terremo informati come sempre sulle nostre pagine con tutti gli ultimi sviluppi.

Nel frattempo, ricordiamo che questa non è la prima volta che Andrew Wilson descrive con così tanto entusiasmo il prossimo episodio della saga: già in occasione dei precedenti report fiscali, il CEO di EA aveva parlato della volontà di proiettare la saga verso il futuro.

In questa stessa occasione, l'amministratore delegato ha anche colto l'occasione per rassicurare gli investitori sugli scioperi dei doppiatori attualmente in corso, sottolineando che non dovrebbero esserci particolari conseguenze.

Inoltre, EA ha anche confermato la finestra d'uscita definitiva di Dragon Age The Veilguard, ribadendo che uscirà entro la fine del 2024.