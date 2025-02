Il nuovo Battlefield uscirà anche su Switch 2? «Ci piacerebbe vederlo»

Il boss di Respawn e EA Studios, Vince Zampella, ha recentemente commentato la possibilità di portare il nuovo Battlefield su Nintendo Switch 2.

Il successore di Battlefield 2042 (potete recuperarlo su Amazon) mira infatti a essere un vero e proprio rilancio del franchise.

L'annuncio è stato fatto in vista dell'Investor Day di ieri, 17 settembre, durante il quale EA ha anche mostrato la prima concept art ufficiale del gioco, e non solo.

In un'intervista con IGN US (via NE), Zampella ha definito Nintendo un «grande partner» e ha lasciato intendere che EA sarebbe aperta all'idea di portare il popolare franchise di sparatutto sulla nuova console.

Nonostante Switch 2 non sia stata ancora ufficialmente annunciata, le parole di Zampella suggeriscono un potenziale interesse di EA nel supportare la prossima piattaforma Nintendo.

«Nintendo, insieme a Microsoft e Sony, sono partner importanti per noi nel business di EA e Respawn», ha dichiarato Zampella. «Ci piacerebbe vederlo. Non abbiamo nulla da annunciare, ma è possibile? Certamente.»

L'eventuale arrivo di Battlefield su una console Nintendo sarebbe un evento significativo, in quanto il franchise non è mai apparso su una piattaforma della casa di Kyoto.

Questa mossa potrebbe essere motivata dal successo dell'attuale Switch e dai recenti sforzi di EA nel supportare la console, come dimostrato dal porting di EA Sports FC 24 con il motore Frostbite e dal recente lancio di MySims Cozy Bundle.

La disponibilità di EA a considerare lo sviluppo per Switch 2 potrebbe indicare un cambiamento nella strategia dell'azienda verso le piattaforme Nintendo, aprendo potenzialmente la strada a una più ampia gamma di titoli EA su future console Nintendo.

Il prossimo capitolo di Battlefield non arriverà in ogni caso prima del 2025. Lo scorso agosto, il CEO di EA Andrew Wilson aveva dichiarato che il nuovo gioco sarà una “reimmaginazione” del franchise.