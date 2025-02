Battlefield, il nuovo capitolo si mostra (e sarà un ritorno alle origini)

Electronic Arts ha svelato nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie Battlefield, confermando il ritorno a un'ambientazione moderna dopo le recenti incursioni nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Il successore di Battlefield 2042 (potete recuperarlo su Amazon) promette infatti di essere un rilancio della IP.

L'annuncio è stato fatto in vista dell'Investor Day del 17 settembre, dove EA ha anche mostrato la prima concept art ufficiale del gioco (via IGN US).

Il ritorno alle origini rappresenta una svolta significativa per la serie, dopo le critiche ricevute da Battlefield 2042.

Vince Zampella, boss di Respawn e General Manager di EA Studios, ha sottolineato l'importanza di riconnettersi con l'essenza di Battlefield: «Dobbiamo tornare al nucleo di ciò che è Battlefield e farlo in modo eccezionale».

La concept art (che trovate in copertina alla notizia), ambientata in una città europea non specificata, suggerisce la presenza di combattimenti navali e aerei, nonché di disastri naturali come incendi.

L'atmosfera richiama Battlefield 4, uno dei capitoli più apprezzati della serie nonostante sia uscito un decennio fa.

EA ha confermato l'abbandono del sistema degli Specialisti introdotto in Battlefield 2042, tornando alle tradizionali classi che hanno caratterizzato la serie.

Zampella ha dichiarato: «Gli Specialisti non torneranno. Le classi sono al centro di Battlefield e stiamo tornando a questo».

Anche le dimensioni delle mappe saranno ridotte, abbandonando le partite da 128 giocatori in favore di un'esperienza più focalizzata con 64 partecipanti.

Zampella ha spiegato: «Preferiamo avere spazi di gioco densi, ben progettati e davvero belli».

Quattro studi - DICE, Motive, Ripple Effect e Criterion - stanno collaborando allo sviluppo del gioco.

Zampella ha sottolineato l'importanza di riconquistare la fiducia dei fan storici della serie, pur cercando di espandere il pubblico: «Dobbiamo guadagnarci di nuovo la loro fiducia e riportarli dalla nostra parte. E poi si tratta di espandere e portare più giocatori nell'universo».

Nonostante la concorrenza di Call of Duty: Black Ops 6, Zampella si è detto fiducioso sul potenziale di Battlefield: «Se guardi ai migliori capitoli di Battlefield, hanno superato nelle vendite alcuni Call of Duty e viceversa. Quindi penso che assolutamente possa farlo».

Il gioco è entrato in piena produzione all'inizio di quest'anno e EA sta conducendo playtest settimanali. Il successo di questa scommessa sarà determinato dal responso dei giocatori al lancio del gioco.

Sebbene la data di uscita non sia stata ancora annunciata, il prossimo capitolo della serie FPS non arriverà prima del 2025. Lo scorso agosto, Andrew Wilson di EA aveva dichiarato che il nuovo Battlefield sarà una “reimmaginazione” del franchise.