Il nuovo Batman avrà un villain doppiato da una star

Quando si parla di videogiochi di supereroi, molti concordano sul fatto che la serie di Batman: Arkham è quella che li domina tutti.

Tuttavia, la serie si è conclusa con Arkham Knight (che trovate su Amazon) e i fan da tempo implorano per un altro capitolo.

Purtroppo, gli appassionati dovranno accontentarsi di un prequel realizzato in VR, ossia Batman: Arkham Shadow.

Nonostante la delusione per il fatto che il gioco sia su una piattaforma che la maggior parte delle persone non possiede, sembra che il gioco stia riscuotendo un certo successo.

L'ultima novità che abbiamo appreso sul gioco è che lo Spaventapasseri sarà interpretato nientemeno che da Elijah Wood, noto per il suo ruolo di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli (via The Gamer).

Quando si pensa a un personaggio come Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, Elijah Wood non è il primo attore che viene in mente.

Tuttavia, una rapida occhiata ad alcuni filmati dietro le quinte mostra Wood che interpreta il personaggio in mo-cap con un'aura inquietante.

Sembra che il tempo trascorso con l'Unico Anello gli abbia insegnato come essere minaccioso.

Wood interpreterà Crane e il suo alter ego, quindi sarà interessante vedere le differenze durante le scene.

Ma sappiamo che ha già esperienza in questo senso, dato che abbiamo visto due lati di Frodo anche nella trilogia di LOTR.

La rivelazione di Wood come interprete dello Spaventapasseri è stata accolta positivamente, sperando che anche il gioco nella sua interezza ne valga la pena.

Restando in tema, secondo un report il team britannico Rocksteady Studios sta lavorando a un nuovo gioco di Batman che potrebbe essere un'esclusiva per PS5 o PS6.

Ma non solo: una mod per lo storico Batman: Arkham Asylum aggiorna tutte le texture del gioco a 4K e, come potete vedere, il risultato è davvero incredibile.