Batman: Arkham Asylum diventa più bello, grazie ai fan

Nel 2022, il modder “GPUnity” ha rilasciato la prima versione del suo 4K Texture Pack per Batman: Arkham Asylum.

Lasciando da parte il flop Suicide Squad: Kill the Justice League sono in molti ad amare ancora i vecchi capitoli della serie dedicata al Cavaliere Oscuro.

E se nel futuro di Batman ci sono solo notizie non confermate, come l'ipotetico gioco su The Batman, ai fan non resta quindi che guardare ai primi capitoli.

Come riportato da DSO Gaming, il modder ha rilasciato la versione finale del suo progetto. Questa versione aggiorna tutte le texture del gioco in 4K e, come vedrete, il risultato è davvero incredibile.

Per mostrare le nuove texture in 4K, GPUnity ha condiviso il video che trovate poco sopra: il filmato mette a confronto le texture vanilla con quelle nuove.

Analogamente all'HD Texture Pack di Halk Hogan per The Witcher 3, questo pacchetto (che trovate qui) è un must per tutti coloro che vogliono rigiocare a questo Batman; Arkham al meglio delle possibilità.

Del resto, Batman: Arkham Asylum è uscito nel 2009. Quindi ha quasi 15 anni.

Ragion per cui, per gli standard odierni, le sue texture appaiono sfocate e piuttosto obsolete. Ed è qui che entra in gioco questo HD Texture Pack.

Insieme a questo pacchetto, suggerisco anche di utilizzare Asylum 4K - REMASTERED 4K Cutscenes. Questa mod scalerà tutte le scene d'intermezzo a 4K.

Insomma, al netto delle voci su un possibile nuovo capitolo in sviluppo presso Rocksteady, i vecchi progetti legati all'Uomo Pipistrello hanno ancora il loro fascino. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.

A proposito della serie Batman: Arkham, esiste qualcosa di molto interessante anche per Batman: Arkham City. Una mod rilasciata di recente apporta infatti significativi cambiamenti al gameplay originale del gioco rendendolo più simile ad Arkham Knight.