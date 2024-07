Il nuovo action di Capcom è gratis su Xbox Game Pass, da ora

Oggi si chiude ufficialmente la seconda metà della line-up di luglio 2024 su Xbox Game Pass, più breve del previsto ma che ha previsto un finale col botto per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

In occasione del day-one ufficiale, è infatti già possibile scaricare gratis da questo momento il nuovissimo action di casa Capcom: ci riferiamo ovviamente a Kunitsu-Gami Path of the Goddess.

Si tratta di un prodotto decisamente diverso dal solito e da ammirare proprio per il coraggio avuto dal publisher: come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, si tratta di un'opera rara con un mix di generi ben studiato e una buona curva di difficoltà, anche se si avverte un po' di tediosità e la mancanza di una storia all'altezza.

Resta comunque un videogioco di ottima fattura che potete iniziare a scaricare gratuitamente sui vostri PC o console Xbox già da adesso, a patto ovviamente che siate iscritti al servizio in abbonamento.

E se non volete aspettare o giocare sui vostri dispositivi preferiti, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) potrete approfittare anche in questo caso di una speciale versione Cloud.

Come vi anticipavamo in apertura, questo è l'ultimo gioco gratis annunciato per la seconda metà del mese: se dovessero emergere ulteriori novità a sorpresa per il catalogo, vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata anche ai titoli in uscita: 3 giochi gratis lasceranno il servizio a fine mese.

Consigliamo inoltre di dare un'occhiata alle vostre caselle e-mail: nelle scorse giornate, Blizzard ha iniziato a mandare ai suoi utenti codici per il riscatto di 1 mese gratis a PC Game Pass.

Potrebbe essere il preludio all'arrivo di nuovi giochi, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.

Un'occasione che vi consigliamo di sfruttare, anche in vista dell'aumento di prezzi del servizio in abbonamento, sui quali la FTC è pronta a fare ricorso.