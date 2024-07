Il nuovo action-adventure narrativo di Bandai Namco svela 8 minuti di gameplay

Dopo essersi già mostrato in occasione della scorsa Summer Game Fest, Bandai Namco torna ad accendere i riflettori su Unknown 9 Awakening, il suo ambizioso action-adventure guidato fortemente dalla narrazione.

La nuova produzione di Reflector (che potete prenotare su Amazon) ha già attirato l'attenzione per via di ambientazioni molto affascinanti, unite ad alcuni poteri soprannaturali che la protagonista del racconto potrà usare per superare le sue difficoltà.

Advertisement

Bandai Namco ha dunque deciso di farci addentrare più a fondo in questo viaggio, in vista del suo debutto su console PlayStation, Xbox e PC, con un lunghissimo trailer gameplay di ben 8 minuti complessivi.

Il tutto è stato poi commentato da Christophe Rossignol, il direttore creativo di Reflector Entertainment: potete ammirare voi stessi il viaggio di Haroona nel trailer ufficiale che trovate allegato qui di seguito.

Il creative director ci mostra la fase di esplorazione e i diversi stili di combattimento da utilizzare sfruttando la tecnica dell'attraversamento, da quelli più leggeri fino a quelli maggiormente distruttivi.

Questa tecnica ci permetterà di prendere il controllo dei nemici e disporli in posizioni tattiche, così da poter avere sempre un vantaggio in battaglia.

Il trailer ci mostra inoltre alcune ambientazioni che la protagonista Haroona sarà in grado di raggiungere nella sua storia, come il deserto della Mauritania o le giungle dell'India, insieme alle prime abilità sbloccabili.

Di seguito trovate una sinossi di Unknown 9 Awakening, fornita da Bandai Namco in accompagnamento al nuovo trailer ufficiale:

«In Unknown 9: Awakening, il giocatore assume il controllo di Haroona, una giovane ragazza dotata di una connessione unica con il Rovescio, una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. La ragazza apprenderà a incanalare il proprio potere nel mondo e dovrà intraprendere un incredibile viaggio per evitare che questa conoscenza cada nelle mani sbagliate».

Se siete curiosi di vivere questa storia, l'appuntamento è fissato a questo autunno 2024 su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (via Steam): al momento non è ancora disponibile una data ufficiale più precisa, ma vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.