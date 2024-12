Il nuovi gioco dai creatori di The Witcher 3 si mostrerà a breve

Lo studio con sede a Varsavia, co-fondato nel 2022 dal director e dall'art directordi The Witcher 3, sta lavorando al primo capitolo di quella che definisce la saga di Dawnwalker.

Il primo capitolo, intitolato The Blood of Dawnwalker, è descritto come un "dark fantasy narrative sandbox action-RPG" con un forte focus sulla storia e la narrazione, proprio come Wild Hunt.

Il gioco, confermato lo scorso ottobre, è in sviluppo su Unreal Engine 5 per PC, PlayStatione Xbox, ed è pubblicato da Bandai Namco.

Ma non solo: come riportato da VGC Bandai Namco ha annunciato un evento della durata di 45 minuti, che si terrà il 13 gennaio alle 22 ora italiana.

«Riunitevi e scoprite come l'Europa medievale del XIV secolo affronta le leggende attraverso gli occhi di Dawnwalker», recita l'annuncio.

Durante l'evento, i partecipanti potranno scoprire Vale Sangora – la sua storia turbolenta, i paesaggi naturali e gli abitanti segreti.

Verrà mostrato il trailer CGI di apertura del gioco, si parlerà dei suoi pilastri e concetti principali, tra cui le origini, il mondo, la lore, la storia, la narrazione e l'arte, e si avrà un piccolo assaggio del gameplay.

Mateusz Tomaszkiewicz, veterano di CD Projekt RED, è entrato a far parte di Rebel Wolves come direttore creativo a gennaio.

Durante i suoi quasi 13 anni in CD Projekt, Tomaszkiewicz ha ricoperto ruoli chiave, tra cui lead quest designer di The Witcher 3 e delle sue espansioni, e quest director di Cyberpunk 2077. Insomma, le carte in regola per avere tra le mani un RPG coi fiocchi ci sono tutte.

Ricordiamo che il gioco sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox, sia in formato digitale che fisico, grazie alla collaborazione con Bandai Namco.

