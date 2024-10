Il director di The Witcher 3 con Bandai Namco per Dawnwalker

Rebel Wolves ha stretto una partnership strategica con Bandai Namco Entertainment Europe per la distribuzione del loro primo gioco, un RPG d'azione ambientato in un universo dark fantasy.

Il team di Rebel Wolves, fondato nel 2022 da Konrad Tomaszkiewicz, veterano del settore e già Game Director di The Witcher 3: Wild Hunt (che trovate su Amazon), ha unito alcuni degli sviluppatori principali di quel leggendario titolo per dare vita alla loro nuova IP, Dawnwalker.

Il primo capitolo di questa saga promette un'esperienza narrativa sandbox ambientata in un'Europa medievale oscura, e punta a un pubblico maturo, sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5 per offrire un gameplay immersivo, con riportato via comunicato stampa.

Il gioco sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox, sia in formato digitale che fisico, grazie alla collaborazione con Bandai Namco, che si occuperà della distribuzione globale.

Tomasz Tinc, Chief Publishing Officer di Rebel Wolves, ha espresso grande entusiasmo per questa partnership, sottolineando come Bandai Namco rappresenti l'abbinamento ideale per il progetto: «Rebel Wolves è costruito su una base di esperienza e nuove energie. Bandai Namco Entertainment Europe è perfetta per noi, condividendo i nostri valori e vantando una notevole esperienza nei giochi di ruolo narrativi».

Tinc ha concluso affermando che il team non vede l'ora di portare Dawnwalker ai giocatori di tutto il mondo.

Dall’altra parte, anche Bandai Namco Entertainment Europe si mostra entusiasta. Alberto Gonzalez Lorca, VP for Business Development, ha dichiarato: «Questa collaborazione segna un altro passo fondamentale nella nostra strategia di espansione verso il mercato occidentale. Grazie al talento del team di Rebel Wolves, siamo certi che Dawnwalker sarà una fantastica aggiunta al nostro portfolio».

Con queste premesse, non resta che attendere ulteriori dettagli da Rebel Wolves, che svelerà maggiori informazioni nei prossimi mesi, in quella che si preannuncia una delle IP più attese nel panorama dei giochi di ruolo.