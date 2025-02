Il network test di Elden Ring Nightreign è partito col piede sbagliato

Il tanto atteso test di rete per Elden Ring: Nightreign, lo spin-off cooperativo del celebre souls, è partito con il piede sbagliato, tanto che i giocatori non sono riusciti nemmeno ad andare oltre il menu principale.

A partire da gennaio, FromSoftware aveva annunciato dei blocchi di test di tre ore, previsti per questo weekend, e aveva invitato i fan a registrarsi per avere la possibilità di provarlo.

Tuttavia, sembra che la sessione del 14 febbraio alle 6 del mattino sia al momento davvero problematica.

Sul profilo di supporto di From su X (via Kotaku) è arrivato un messaggio che annunciava la necessità di riavviare il server di gioco e si scusava per l'inconveniente.

Solo che, a poco più di un'ora dall'inizio, è arrivata una comunicazione che indicava che la sessione di test sarebbe stata abbandonata del tutto per procedere con dei lavori di miglioramento.

Come se non bastasse, i giocatori hanno dovuto affrontare errori di rete, server congestionati e continui tentativi di riconnettersi, senza riuscire mai a entrare nel vivo del gioco.

Il gioco online cooperativo di Elden Ring (che trovate in pre-order su Amazon) era pensato per essere un’esperienza roguelike a tre giocatori (aspettando la modalità per due), dove si affrontano ondate di nemici in location casuali del mondo di gioco.

Invece, il vero nemico di oggi è stato il menu principale, dal quale nessuno è riuscito a passare.

In fondo, questi sono test di rete, e a volte le cose vanno storte. Il punto di un network test è proprio quello di individuare i problemi di connettività e bug prima di un rilascio ufficiale. In questo caso, purtroppo, i partecipanti non hanno potuto fare altro che aspettare.

La buona notizia è che FromSoftware e Sony avranno altre occasioni per risolvere i problemi prima del prossimo test.

Insomma, pur non essendo il modo migliore di iniziare, speriamo che Nightreign riesca a raddrizzare la rotta e che queste disavventure possano diventare solo un ricordo quando arriverà finalmente il gioco completo.