Mario Kart World, tutte le novità dal Direct

Mario Kart World, la prima vera nuova iterazione della serie principale in oltre un decennio, si prepara a debuttare il 5 giugno insieme alla nuova console Switch 2, portando con sé un ambizioso approccio al gameplay che intende ridefinire i confini del celebre franchise di corse.

Dopo l'ultimo capitolo principale, Mario Kart 8, lanciato su Wii U nel lontano 2014 e successivamente approdato su Switch in versione Deluxe (e che trovate su Amazon), Nintendo ha finalmente svelato dettagli significativi sul futuro della serie in un Direct interamente dedicato al gioco.

Mario Kart World sembra intenzionato ad abbandonare il semplice aggiornamento grafico per abbracciare un'innovazione più profonda che introduce elementi da mondo aperto.

La modalità Free Roam rappresenta forse la novità più significativa di questa iterazione. I giocatori potranno esplorare liberamente la mappa di gioco, attivare missioni tramite gli interruttori P e scoprire monete e pannelli nascosti disseminati nell'ambiente.

Questa esperienza di esplorazione non sarà limitata al gioco in solitaria: sarà infatti possibile condividerla online con altri piloti e immortalare i momenti più memorabili grazie a una modalità Foto integrata.

Il gameplay si arricchisce di nuove meccaniche come il Charge Jump, che permetterà di saltare ostacoli, agganciarsi a binari per grinding ed eseguire salti a parete.

Un'inedita funzione di riavvolgimento consentirà inoltre di tornare indietro nel tempo qualora si mancasse un trick o una scorciatoia, mentre gli altri piloti continueranno la loro corsa normalmente, aggiungendo un elemento strategico mai visto prima nella serie.

Le personalizzazioni non si limiteranno ai veicoli: durante le gare sarà possibile raccogliere e consumare Dash Food, cibo speciale che trasformerà temporaneamente i personaggi, facendoli indossare costumi a tema. Ad esempio, mangiando sushi, il pilota indosserà un outfit giapponese. Una volta sbloccati, questi costumi diverranno disponibili nella schermata di selezione del personaggio.

L'arsenale di strumenti a disposizione dei piloti si espande con nuovi oggetti come il Coin Shell, un guscio che avanza lasciando monete sul suo percorso, e l'Ice Flower, capace di congelare gli avversari. Si aggiungono il Martello, che vola in arco e si conficca nel terreno rimanendo attivo per un periodo, e l'oggetto Kamek, che trasforma gli altri piloti. Faranno il loro ritorno anche il Mega Fungo e la Piuma, oggetti molto amati dai veterani della serie.

I nuovi percorsi promettono varietà e spettacolarità: dal nostalgico Mario Bros Circuit ispirato ai primi giochi della serie, all'urbana Crown City con i suoi scorci metropolitani. Non mancheranno la Salty Salty Speedway con i suoi canali navigabili, la nevosa Starview Peak e il nuovo circuito infestato Boo Cinema, per un mix di ambientazioni che spazia dal familiare all'inedito.

Sul fronte multiplayer, Mario Kart World supporterà fino a quattro giocatori in split-screen su una singola console Switch 2, mentre la modalità wireless locale permetterà a un massimo di otto piloti di gareggiare contemporaneamente (con la possibilità di avere fino a due giocatori per sistema).

Le gare online alzeranno ulteriormente l'asticella, ospitando fino a 24 partecipanti simultanei per competizioni di portata mai vista prima.

Nintendo non ha dimenticato i giocatori meno esperti o più giovani: torneranno i controlli assistiti come lo Smart Steering e i controlli a inclinazione. Verrà inoltre rilasciato un accessorio Joy-Con 2 Wheel per chi preferisce un'esperienza di guida più immersiva e tangibile, simile a quella offerta dal volante per il primo Switch.

Insomma, questo capitolo principale che sembra avere l'ambizione di rivoluzionare la formula vincente che ha reso la serie un pilastro dell'intrattenimento. La scommessa è chiara: mantenere l'anima del franchise aggiungendo innovazioni sostanziali che possano attrarre sia i veterani che i nuovi giocatori.