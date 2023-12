Il leak di GTA 6 è costato a Rockstar 5 milioni di dollari

Il mega-leak subito da GTA 6 diverse settimane fa ha avuto delle conseguenze decisamente considerevoli in casa Rockstar Games: non solo a livello di tempo ed energie, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico.

L'annuncio del sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato infatti reso più complicato dalla fuga di informazioni in seguito a un attacco hacker, con il relativo processo che si è concluso proprio nelle scorse ore.

E per il giovane criminale, non è andata a finire affatto bene: come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, l'hacker Arion Kurtaj è stato condannato all'ergastolo in ospedale, dato che le sue condizioni lo rendono ancora oggi un grande rischio per la società.

Del resto, Kurtaj non aveva mostrato alcun segno di pentimento e aveva già fatto sapere di voler tornare ad attaccare ancora Rockstar e altre aziende, non appena sarebbe stato rilasciato. Una prospettiva decisamente più difficile, dopo la sentenza.

Ma il report della BBC ha anche diffuso un dettaglio sicuramente interessante sui danni causati alla compagnia: Rockstar Games ha infatti dichiarato di aver dovuto spendere ben 5 milioni di dollari per colpa del leak, al fine di recuperare le clip e fare "pulizia" dei dati trafugati sul web.

5 milioni che sono stati spesi per «migliaia di ore di lavoro dello staff», suggerendo che le conseguenze di queste anticipazioni sono state decisamente serie, così come gli investimenti per rimettere a posto la situazione.

E possiamo dire che comunque quei 5 milioni di dollari non sono serviti a impedire che potesse accadere ancora: ricordiamo infatti che il primo trailer ufficiale è stato pubblicato con qualche ora di anticipo proprio perché era già stato trafugato in rete.

Una vicenda che comprensibilmente ha infastidito gli stessi sviluppatori, ma che fortunatamente non ha impedito al trailer di battere ogni possibile record esistente.