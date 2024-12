Il "GTA anime" è vivo, e c'è chi ci sta giocando

Il vivace mondo di Neverness to Everness, definito da molti come una sorta di GTA in stile anime, è finalmente in fase di test presso un gruppo selezionato di giocatori cinesi.

Il titolo, sviluppato da Hotta Studio, è al centro dell’attenzione grazie a una closed beta a scala limitata, progettata per raccogliere feedback diretti dalla community e rifinire l’esperienza di gioco (via Push Square).

Per celebrare l’inizio di questa fase cruciale dello sviluppo, lo studio ha condiviso alcune informazioni sul progresso del progetto, pur senza rilasciare un trailer ufficiale.

L’annuncio, però, lascia intravedere un cambio di rotta interessante rispetto ai classici canoni narrativi dei giochi gacha.

Hotta Studio ha dichiarato di voler rompere con i toni cupi e malinconici che spesso caratterizzano il genere gacha.

L’obiettivo è offrire una trama più leggera e colorata, creando un’atmosfera “rilassata” per i fan.

Questa scelta punta a rendere l’esperienza narrativa più accessibile e meno oppressiva, in netto contrasto con il pathos e le complessità emotive di molti titoli simili.

Un approccio che potrebbe rivelarsi vincente, considerando quanto sia diffusa la fatica nei confronti delle narrazioni pesanti e convolute.

Neverness to Everness sembra voler combinare il fascino di un open world con meccaniche tipiche dei gacha, il tutto impreziosito da una direzione artistica ispirata agli anime.

La closed beta attualmente in corso rappresenta un banco di prova essenziale per Hotta Studio. L’accesso limitato ai giocatori cinesi permette di raccogliere feedback mirati per perfezionare il gioco e correggere eventuali problemi prima di un lancio più ampio.

Le prime indiscrezioni parlano di una grande varietà di ambientazioni, missioni dinamiche e una forte enfasi sulla personalizzazione dei personaggi.

Questo, unito al gameplay open world, potrebbe dare vita a un’esperienza che unisce il meglio di due mondi: la libertà di esplorazione di un GTA e il sistema di progressione e raccolta tipico dei gacha.

Sebbene non siano state rivelate date precise per l’uscita globale, il coinvolgimento diretto della community cinese suggerisce che il progetto si trovi in una fase avanzata di sviluppo.

Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per PS5, PC e smartphone.

