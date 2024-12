GTA 6 potrebbe essere generato proceduralmente (e ai fan va bene così)

Un recente leak su GTA 6 ha rivelato che il gioco potrebbe utilizzare tecniche di generazione procedurale.

Ciò andrebbe in profondo in contrasto con l'approccio completamente artigianale adottato da Rockstar Games per Red Dead Redemption 2 e GTA 5 (che trovate su Amazon).

Considerando che Rockstar ha aggiornato una misteriosa playlist su YouTube dedicata a GTA 6 (l'ennesimo indizio, secondo i fan, per l'arrivo imminente del Trailer 2), è tempo di parlare del gioco vero e proprio.

Come riportato anche da ComicBook, la notizia della generazione procedurale ha destato preoccupazione tra i fan della serie, abituati ai mondi dettagliati e curati manualmente degli ultimi titoli Rockstar.

La generazione procedurale è una tecnica che utilizza algoritmi per creare automaticamente contenuti di gioco, come ambienti e oggetti, anziché modellarli individualmente.

L'indiscrezione proviene dal profilo LinkedIn di un Principal Engine Programmer che lavora su GTA 6 dal 2020.

Su Reddit i fan sembrano essere particolarmente d'accordo al suo utilizzo, se ciò porterà a benefici a livello tecnico e di "peso" effettivo del gioco.

Nella descrizione su LinkedIn si legge: «Guidare l'integrazione di nuove tecnologie e ricerche nel pipeline del motore, come ray tracing, illuminazione globale ray-traced, generazione procedurale per oggetti e ambienti di gioco, e vari altri sistemi tecnici all'interno del core del motore».

È importante notare che l'utilizzo di tecniche procedurali non implica necessariamente un abbandono totale della creazione manuale.

Potrebbe trattarsi di un approccio ibrido per gestire la complessità e le dimensioni del mondo di gioco di GTA 6, presumibilmente più vasto e dettagliato dei predecessori.

Creare un mondo completamente artigianale per GTA 6 rappresenta una sfida ancora maggiore rispetto a Red Dead Redemption 2.

Il setting urbano moderno richiede una densità di assets e script molto superiore, oltre a dover gestire il maggior livello di caos e interattività tipico della serie GTA.

L'uso limitato di generazione procedurale potrebbe quindi essere una soluzione per bilanciare qualità e tempi di sviluppo, mantenendo al contempo l'attenzione ai dettagli che contraddistingue i titoli Rockstar.

Al momento Rockstar Games non ha commentato queste speculazioni. I fan rimangono in attesa di conferme ufficiali sulle tecniche di sviluppo adottate per GTA 6, gioco che tutti "temono", e sul loro impatto effettivo sul gameplay.