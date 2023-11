Il GOTY mancato a Red Dead Redemption 2 ancora brucia ai fan

Nonostante gli occhi dei giocatori siano tutti sui The Game Awards 2023, c'è chi ancora non ha digerito la mancata vittoria di Red Dead Redemption 2 nell'edizione di alcuni anni fa.

Il titolo western (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti un gioco straordinario, sebbene non fu in grado di portarsi a casa il premio più ambito.

Considerando anche che RDR2 è ancora in grado di sbalordire dal punto di vista tecnico, la cosa ha sorpreso parecchie persone, oggi come ieri.

Come riportato anche da Tech4Gamers, secondo i fan la mancata vittoria del GOTY di Red Dead Redemption 2 è il più grande "furto" mai visto ai The Game Awards.

Red Dead Redemption 2 è stato infatti il gioco più votato del 2018, ma la vittoria andò poi all'altrettanto meritevole God of War.

God of War e Red Dead Redemption 2 erano infatti i due favoriti per il titolo di gioco dell'anno. Sebbene entrambi i titoli siano stati considerati eccellenti all'epoca, l'avventura di Kratos si aggiudicò il premio più importante dell'anno.

A distanza di cinque anni, il dibattito è riemerso, con molti che sostengono che il gioco di Rockstar fosse il candidato più meritevole al GOTY, poiché ha fatto centro in termini di scrittura, immersione e gameplay open-world.

Era anche una meraviglia tecnica, con risultati incredibili, tanto che tutte queste qualità hanno portato molti a credere che nessun gioco sarebbe stato in grado di sfidare Red Dead Redemption 2 all'evento.

Alcuni hanno sottolineato che God of War ha avuto un leggero vantaggio perché ha avuto un ritmo migliore, portando a un'esperienza complessivamente più "coerente". Tuttavia, in molti ritengono che l'ultimo gioco di Rockstar non sia ancora stato superato, nonostante il gran numero di grandi giochi visti nel 2023.

Del resto, proprio in occasione del quinto anniversario di RDR2 caduto alcune settimane fa, proprio i fan hanno espresso tutto il loro amore verso il gioco, definendolo ancora oggi un capolavoro.

Ad ogni modo, chissà chi vincerà i TGA 2023, visto che stando ai voti di Metacritic abbiamo già un "vincitore".

Vero anche che dopo visto l'elenco dei titoli che si contenderanno il GOTY quest'anno, la sfida sarà davvero dura.