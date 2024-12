Il GOTY 2024 di PlayStation è ovviamente quello che pensate

Anche quest'anno, i premi Gioco PlayStation dell'Anno hanno celebrato i titoli più apprezzati dai giocatori e dalla critica, offrendo riconoscimenti in diverse categorie fondamentali.

L'edizione 2024 ha visto una competizione particolarmente agguerrita, con giochi che hanno saputo eccellere in ambiti narrativi, grafici e creativi, oltre a introdurre personaggi iconici.

Come riportato sul PS Blog, a dominare la scena sono stati Silent Hill 2, Stellar Blade e Final Fantasy VII Rebirth, che si sono spartiti alcuni dei premi più prestigiosi.

A vincere il GOTY come Miglior gioco per PS5 è stato - ovviamente - Astro Bot, titolo che trovate su Amazon e che ha portato a casa il premio anche ai recenti The Game Awards.

Di seguito, l'elenco completo dei vincitori per categoria:

Miglior nuovo personaggio

Trofeo platino: Eve (Stellar Blade)

Trofeo oro: Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)

Trofeo argento: Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)

Trofeo bronzo: Ryoma Sakamoto (Rise of the Rōnin)

Migliore storia

Trofeo platino: Silent Hill 2

Trofeo oro: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo argento: Stellar Blade

Trofeo bronzo: Call of Duty: Black Ops 6

Migliore grafica

Trofeo platino: Black Myth: Wukong

Trofeo oro: Astro Bot

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Migliore direzione artistica

Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo argento: Silent Hill 2

Trofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking Zero

Miglior design audio

Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Silent Hill 2

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Migliore colonna sonora

Trofeo platino: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo oro: Astro Bot

Trofeo argento: Stellar Blade

Trofeo bronzo: Silent Hill 2

Migliore utilizzo di DualSense

Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Stellar Blade

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Silent Hill 2

Migliore accessibilità

Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: The Last of Us Parte II Remastered

Trofeo argento: Silent Hill 2

Trofeo bronzo: Horizon Zero Dawn Remastered

Migliore esperienza multigiocatore

Trofeo platino: Helldivers 2

Trofeo oro: Call of Duty: Black Ops 6

Trofeo argento: Fortnite

Trofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking Zero

Miglior gioco in evoluzione

Trofeo platino: Fortnite

Trofeo oro: Final Fantasy XIV Online

Trofeo argento: Call of Duty

Trofeo bronzo: No Man’s Sky

Migliore espansione

Trofeo platino: Elden Ring Shadow of the Erdtree

Trofeo oro: God of War Ragnarök: Valhalla

Trofeo argento: Final Fantasy XVI: The Rising Tide

Trofeo bronzo: Alan Wake 2: The Lake House

Miglior gioco sportivo

Trofeo platino: EA Sports FC 25

Trofeo oro: WWE 2K24

Trofeo argento: F1 24

Trofeo bronzo: NBA 2K25

Migliore riedizione

Trofeo platino: The Last of Us Parte II Remastered

Trofeo oro: Horizon Zero Dawn Remastered

Trofeo argento: Tomb Raider I-III Remastered

Trofeo bronzo: Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Miglior gioco indipendente

Trofeo platino: Balatro

Trofeo oro: Palworld

Trofeo argento: Phasmophobia

Trofeo bronzo: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (versione Flat)

Migliore gioco per PS VR2

Trofeo platino: Resident Evil 4 VR Mode

Trofeo oro: Metro Awakening

Trofeo argento: Phasmophobia

Trofeo bronzo: Cooking Simulator VR

Miglior gioco per PS4

Trofeo platino: Call of Duty: Black Ops 6

Trofeo oro: Metaphor: ReFantazio

Trofeo argento: Sonic X Shadow Generations

Trofeo bronzo: Persona 3 Reload

Miglior gioco per PS5

Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Black Myth: Wukong

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Studio dell’anno

Trofeo platino: Team Asobi

Trofeo oro: Bandai Namco

Trofeo argento: Shift Up

Trofeo bronzo: Arrowhead Games

Gioco più atteso del 2025 e oltre

Trofeo platino: Ghost of Yōtei

Trofeo oro: Marvel’s Wolverine

Trofeo argento: Death Stranding 2: On The Beach

Trofeo bronzo: Monster Hunter Wilds



L'elenco dei vincitori conferma ancora una volta il dominio dei remake e dei grandi franchise.

Nella mia recensione vi ho raccontato che «Astro Bot è un gioiello, un gioco realizzato col cuore in grado di unire tradizione e innovazione. Nonostante le sue "piccole" dimensioni, l'ultimo titolo di Team Asobi offre un’esperienza straordinaria grazie alla potenza della PS5 e all’uso intelligente del controller DualSense.»