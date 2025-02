Il gioco gratis Epic di oggi ci porta nel cuore del pianeta

Epic Games Store continua a portare avanti la sua apprezzata iniziativa settimanale, offrendo giochi gratuiti a tutti gli utenti.

Per approfittarne, basta avere un account Epic, accedere alla piattaforma e aggiungere i titoli in offerta alla propria libreria, senza alcun costo.

Un sistema semplice e immediato, simile a Xbox Game Pass (spesso disponibile a prezzi vantaggiosi su Amazon), con una differenza sostanziale: i giochi riscattati rimangono vostri per sempre.

La scorsa settimana abbiamo avuto l’opportunità di provare un titolo davvero interessante, ma ora l’attenzione si sposta sulla nuova offerta.

A partire dalle 17:00 di oggi, sarà possibile scaricare gratuitamente Beyond Blue, disponibile fino al 13 febbraio.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Beyond Blue è un’avventura narrativa per giocatore singolo che ti porta nel cuore pulsante e blu del nostro pianeta. Ambientato in un futuro prossimo, esplora i misteri dell’oceano attraverso gli occhi di Mirai, un’esploratrice e scienziata degli abissi. Unisciti a un team di ricerca che utilizza tecnologie all’avanguardia per osservare, ascoltare e interagire con l’oceano come mai prima d’ora.

Sviluppato con lo stesso approccio inclusivo di Never Alone (Kisima Ingitchuna), il pluripremiato titolo di E-Line Media, Beyond Blue nasce dalla collaborazione con BBC Studios (creatori di Blue Planet II), OceanX Media, esperti del settore videoludico e scienziati di fama mondiale, per offrire un’esperienza immersiva che celebra le meraviglie e i misteri degli oceani.»