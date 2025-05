Il gioco gratis di Game of Thrones disponibile da ora

Con un nuovo trailer rilasciato per l’occasione, Netmarble Neo ha annunciato l’arrivo ufficiale di Game of Thrones: Kingsroad, ora disponibile nella sua versione definitiva.

L’action RPG ambientato nel celebre universo di Westeros (se siete fan c'è anche Amazon) può essere scaricato gratuitamente a partire da oggi, 21 maggio 2025, su PC (via Steam, Epic Games Store e Google Play Games per PC) e su dispositivi Android e iOS.

Si tratta di un lancio importante, che segna il passaggio dalla precedente fase di accesso anticipato (e dopo la demo), durante la quale era necessario acquistare pacchetti a pagamento per poter accedere al gioco.

Quella fase ha permesso al team di sviluppatori di raccogliere suggerimenti, correggere problemi e affinare l’esperienza grazie al coinvolgimento diretto della community. Oggi, però, il titolo si apre a un pubblico molto più ampio, con un modello free-to-play accessibile a tutti fin da subito.

Game of Thrones: Kingsroad è un RPG d’azione con visuale isometrica e combattimenti in stile hack and slash, pensato sia per chi ama giocare da solo che per chi preferisce la compagnia di amici, grazie a una modalità co-op online.

Uno degli aspetti più interessanti sottolineati da Netmarble è la possibilità di esplorare Westeros in modo inedito, con un grado di libertà e dettaglio che distingue questo titolo dalle precedenti incarnazioni videoludiche della saga, compreso il poco apprezzato gioco mobile di qualche anno fa.

Inoltre, il gioco offre supporto completo al cross-play, permettendo a utenti PC e mobile di condividere le stesse sessioni multiplayer. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul supporto al cross-save, quindi non è ancora certo se sarà possibile trasferire i progressi da una piattaforma all’altra, anche se questa funzionalità potrebbe essere aggiunta in futuro.

Per ora, non sono previsti rilasci su console come PS5 o Xbox Series X|S, ma non è escluso che ciò possa cambiare in base al successo iniziale del titolo.

Insomma, è bello vedere un progetto come Kingsroad prendere finalmente vita in forma completa e gratuita, soprattutto dopo una fase di sviluppo così partecipativa. L'ambientazione di Westeros si presta perfettamente a un action RPG di questo tipo, e la possibilità di esplorarla liberamente, magari in compagnia di amici, è davvero un’idea affascinante.