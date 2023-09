Il gioco che unisce Assassin's Creed e Ghost of Tsushima si mostra

Durante la Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato mostrato anche Where Winds Meet, un gioco che sembra unire le caratteristiche di alcuni celebri titoli AAA.

Si tratta di un soulslike open world dalle atmosfere orientaleggianti (alla Sekiro, che trovate anche su Amazon), il quale sembra ispirarsi proprio ad altri grandi classici del genere, come anche Assassin's Creed.

Sviluppato da Everstone Games è ambientato nel periodo della Cina medievale, Where Winds Meet mette sul piatto somiglianze puramente estetiche, prima ancora che ludiche.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un lungo video ci mostra finalmente di che pasta è fatto questo nuovo progetto.

In occasione del Tokyo Game Show 2023, IGN US ha pubblicato un lungo filmato gameplay di Where Winds Meet.

Il video dimostrativo dura ben 18 minuti e sembra mostrare la personalizzazione del personaggio, il combattimento, l'esplorazione e le battaglie con i boss. Oltre a ciò e ad alcune note dello sviluppatore, si sa ben poco del gioco in questione.

Dalla sua, Where Wind Meets sembra avere in ogni caso un comparto tecnico di tutto rispetto, oltre a mettere sul piatto alcuni scontri coi boss realmente interessanti.

Where Winds Meet si svolge in un'era piena di tumulti: i giocatori assumono il controllo di un eroe "forgiato in un'epoca di caos" e sembra che la scelta di come giocare sia una meccanica centrale, dato che lo sviluppatore afferma che i giocatori possono "scegliere di essere un medico che salva vite nel mondo, o un mercante che accumula ricchezze".

Sembra inoltre che il gioco, ancora privo di una data di uscita, sia pieno di luoghi da visitare, modi di giocare e diverse opzioni di combattimento. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

