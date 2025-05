Il gioco che fonde Halo e Portal è in prova gratis, da ora

Dopo il successo inaspettato del primo capitolo, Splitgate torna con un seguito che punta a consolidare la sua posizione tra gli arena shooter più originali degli ultimi anni.

Splitgate 2 è ufficialmente disponibile in open beta su Xbox Series X|S, Xbox One e altre piattaforme, segnando l’inizio di una nuova era per il titolo di 1047 Games.

La formula vincente non è cambiata: sparatorie frenetiche, ambientazioni futuristiche e, soprattutto, i celeberrimi portali che permettono ai giocatori di spostarsi istantaneamente da un punto all’altro della mappa, aggirando i nemici o creando spettacolari azioni aeree.

Ispirato palesemente a Halo (che trovate su Amazon) e Portal, questo sequel introduce un arsenale ancora più ampio, modalità più variegate e mappe progettate per enfatizzare ancora di più la mobilità e la strategia, includendo anche il supporto a match con un massimo di 24 giocatori.

Il team ha dichiarato di aver messo da parte il supporto al primo capitolo proprio per concentrarsi completamente su questa nuova esperienza, e il lavoro svolto si vede. I progressi tecnici sono evidenti e il gameplay, già collaudato, è stato reso ancora più fluido e adrenalinico.

La varietà nelle modalità di gioco e la possibilità di personalizzare le armi aggiungono ulteriore profondità a un impianto ludico che già in passato aveva conquistato milioni di utenti.

Il sito ufficiale Xbox parla chiaro: «Conquista la mappa con l’arma definitiva, il portal gun, e combatti in squadra per la gloria della galassia.» Non mancano nemmeno le modalità competitive, le mappe personalizzabili e un sistema che premia la collaborazione tanto quanto la performance individuale.

Splitgate 2 ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità rispetto al suo predecessore. La scelta di puntare su una open beta già piuttosto ricca di contenuti lascia intendere che 1047 Games abbia piena fiducia nel proprio progetto.

Se saprà mantenere equilibrio e innovazione, potrebbe diventare un punto di riferimento nel panorama multiplayer, specialmente per chi cerca qualcosa di diverso dai soliti battle royale o shooter tattici.

Restando in casa Xbox, vi ricordo che ci sono ben 8 giochi in prova gratis nel weekend dei Free Play Days.