Il Giappone non ne vuole sapere di Armored Core: non è il gioco più venduto

Armored Core VI: Fires of Rubicon ha riportato in auge uno dei franchise più dormienti di From Software, una serie da sempre amata nel suolo giapponese che però è stata scalzata brutalmente da Pikmin 4.

L'ultimo capitolo della serie di gestionali di Nintendo, che trovate su Amazon ovviamente, è stato un ritorno altrettanto amato sia dalla critica che dal pubblico.

Non che Armored Core VI non sia andato bene, anzi, perché grazie ad Elden Ring ha avuto una bella spinta per essere amato ed apprezzato anche da un nuovo pubblico.

Anche se il titolo non è risultato essere il più scaricato ad agosto su PlayStation Store, e nemmeno in Giappone è arrivato in vetta alle classifiche.

Come riporta Games Industry, in compenso, Armored Core VI appare per ben due volte all'interno della classifica dei videogiochi più venduti in copia fisica.

Ecco la classifica:

Pikmin 4 Armored Core 6: Fires of Rubicon (PS5) Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Armored Core 6: Fires of Rubicon (PS4) Minecraft: Switch Edition Super Smash Bros. Ultimate Splatoon 3 Nintendo Switch Sports Pokémon Scarlatto/Violetto

Pikmin 4 è stato il gioco più venduto nei negozi giapponesi per il secondo mese consecutivo, tenendo a bada proprio il nuovo Armored Core, con 235mila copie vendute solo nel mese di agosto per un totale di 753mila.

Il titolo di From Software si accontenta di un secondo posto come maggiore riconoscimento, ma PlayStation 4 ha offerto il colpo di reni e si piazza al quinto posto con il porting del titolo per la console di vecchia generazione.

C'è da dire che Armored Core VI è uscito solo alla fine del mese, il 25 agosto, ed ha ancora tutto il tempo davanti per essere amato dai fan, anche grazie alle numerose mod che in queste settimane vengono inserite nel titolo.