Il Game Boy sopravvissuto alla guerra è andato "in pensione"

Molti fan storici Nintendo hanno probabilmente sentito parlare della leggenda del Game Boy indistruttibile, una particolare console portatile riuscita a sopravvivere all'esplosione di una bomba durante la Guerra del Golfo.

Per quanto ci siano dubbi sull'effettiva veridicità della storia, la stessa Nintendo ha sempre celebrato questo cimelio come prova della qualità delle sue console portatili, dando anche al pubblico la possibilità di vederla in azione all'interno del loro museo a New York — ancora funzionante, con tanto di cartuccia di Tetris inserita.

Oggi tocca a Nintendo Switch raccoglierne l'eredità (trovate il modello OLED su Amazon), anche se è difficile immaginare che la console ibrida possa riuscire in un'impresa del genere.

Sfortunatamente, i fan che dovevano ancora vedere in azione il celebre Game Boy da adesso in poi resteranno delusi: The Verge ha infatti segnalato che la console portatile è stata improvvisamente rimossa dal museo, senza alcun preavviso.

L'utente Twitter @VGArtAndTidbits è riuscito anche a farsi spiegare la ragione: sembra che Nintendo abbia semplicemente deciso di mandarlo "in pensione", riportandolo alla sede centrale di Redmond Washington.

Non è ancora chiaro se si tratti solo di un ritiro temporaneo o se la console sarà rimossa permanentemente dal museo — e per quale ragione — ma è davvero un peccato sapere che un pezzo storico così curioso potrebbe non essere più esibito dal vivo.

Oggi i giocatori possono divertirsi con il catalogo Game Boy grazie ai titoli inclusi su Nintendo Switch Online, ma in passato la console originale aveva dato dimostrazione di essere particolarmente resistente. E qualunque sia la verità dietro la sua storia, non possiamo che ammirarne la tenacia.

