Dungeons & Dragons è da anni un brand multiforme che viaggia dai giochi di ruolo a prodotti di merchandise di vario tipo, fino a progetti mastodontici come Baldur's Gate 3, ovviamente.

Questo richiede una guida centralizzata e, come riporta Wccftech, Wizards of the Coast ha deciso di riorganizzare completamente la gestione del franchise di Dungeons & Dragons un modello a franchise integrato che riunisce sotto un'unica direzione tutti gli aspetti del brand.

Una mossa strategica che potrebbe ridefinire il futuro di uno dei marchi più iconici dell'intrattenimento moderno, e che sarà ancora più curioso da scoprire per via della persona che sarà alla guida del brand: Dan Ayoub.

Ayoub, veterano dell'industria videoludica, ha lavorato al franchise di Halo da Reach fino a Infinite, acquisendo un'esperienza preziosa nella gestione di proprietà intellettuali di grande portata.

Dopo aver lasciato Microsoft nel 2021 per un breve passaggio come vicepresidente presso Certain Affinity, Ayoub è approdato in Wizards of the Coast nel 2022, scalando rapidamente le gerarchie aziendali. Ayoub ha confessato di sentirsi «emozionato, onorato e un po' spaventato» per questa nuova responsabilità, ammettendo che il suo io bambino farebbe «capriole di gioia».

La strategia di Wizards of the Coast punta chiaramente a creare un ecosistema multimediale coeso, soprattutto dopo le difficoltà degli ultimi progetti. Il recente lungometraggio Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri ha infatti recuperato a stento il budget investito, mentre i lavori sulla serie televisiva che doveva andare in onda su Paramount+ sono stati sospesi.

Ma Dungeons & Dragons proverà a dire la sua ancora una volta nel mondo dei videogiochi, oltre al kolossal Baldur's Gate 3 ovviamente.

Wizards of the Coast ha in cantiere diversi progetti ambiziosi che spaziano attraverso generi e piattaforme differenti. Tra questi spicca Demeo x DUNGEONS & DRAGONS: Battlemarked, un'avventura fantasy digitale che arriverà alla fine del 2025.

E oltre a Battlemarked, ci sono altri videogiochi annunciati:

Project Baxter, un gioco cooperativo in fase di sviluppo presso Starbreeze, il cui lancio è previsto per il prossimo anno

Un nuovo gioco di Invoke, precedentemente nota come Tuque, che ha creato Dark Alliance

Un action adventure recentemente annunciato, in fase di sviluppo presso Giant Skull, lo studio fondato da Stig Asmussen

Un gioco di ruolo action con elementi simulativi e survival in fase di sviluppo presso Gameloft

C'era anche un altro gioco open world, sfortunatamente cancellato, che fino a qualche tempo fa avremmo messo in questa lista. Così come potrebbe esserci una serie su Dungeons & Dragons che potrebbe diventare un videogioco.

Sebbene ci sarà un nome che sarà per sempre l'elefante nella stanza: Baldur's Gate 4, di cui Habsro ha dichiarato di voler parlare presto.