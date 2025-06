Se siete in astinenza da Dungeons & Dragons e Forgotten Realms dopo le vostre centinaia di ore a Baldur's Gate 3, c'è un altro videogioco dedicato al gioco di ruolo più famoso del mondo che dovreste tenere d'occhio.

Si chiama Battlemarked e, dopo avervelo segnalato in anteprima qualche tempo fa, ora il team di sviluppo ha mostrato il primo trailer di gameplay e fissato l'uscita per la fine del 2025.

Pensato per veterani esperti e nuovi giocatori, Battlemarked propone un’esperienza tattica cooperativa fino a quattro giocatori, eliminando la necessità di un Dungeon Master.

Incentrato su combattimenti rapidi e meccaniche semplici da imparare, il gioco offrirà due campagne basate su storie al momento del lancio, con altre ambientate in diversi setting di D&D previste come contenuti scaricabili futuri.

E oggi è arrivato il primo trailer di gameplay:

La storia sarà curata dal veterano Matt Sernett, che ha lavorato a titoli come Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale e Destiny 2. Battlemarked vi immergerà nel celebre Bosco di Neverwinter, un'area in cui i fan di D&D avranno ambientato almeno una volta una loro avventura.

A differenza del precedente Demeo, curato dallo stesso team, Battlemarked pone un'enfasi maggiore sulla narrazione, come spiega Tommy Palm, fondatore e CEO di Resolution Games:

«In Dungeons & Dragons, la storia è altrettanto importante quanto il combattimento, quindi abbiamo riequilibrato il nostro approccio per assicurarci di offrirne di più. Con l'aggiunta di scene animate drammatiche, dialoghi più ricchi e scelte più profonde per il giocatore, Battlemarked segna veramente l'inizio della prossima iterazione del sistema di gioco di ruolo d'azione Demeo.»

La prima avventura in Demeo x DUNGEONS & DRAGONS: Battlemarked porterà i giocatori in luoghi familiari, inclusi il Castello di Cragmaw e il Monte Hotenow.

Al momento Battlemarked è pronto per essere messo in wishilist, e sarà disponibile su PC tramite Steam, ma anche per PlayStation 5, PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3 (con supporto per Quest 2).

Se nell'attesa volete giocare a qualcosa di simile, vi consiglio di tenere d'occhio Sunderfolk, che con Battlemarked condivide ben più di una suggestione.