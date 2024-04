Il finale della serie TV di Fallout ha una sorpresa

Sono molti i fan di Fallout ad essere rimasti decisamente soddisfatti della serie TV targata Prime Video.

Lo show ispirato al big Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) è infatti un prodotto di alta qualità.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, come riportato anche da Polygon, appare evidente che il finale di stagione nasconda in realtà un aggancio ai giocatori di uno dei capitoli più amati.

Ovviamente da ora seguono spoiler sull'epilogo della serie di Fallout: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Quando scorrono i titoli di coda del finale della prima stagione di Fallout, il cattivo padre Hank MacLean (Kyle MacLachlan) arranca verso una città all'orizzonte delle Terre Desolate.

E non si tratta di una città qualsiasi: parliamo infatti di New Vegas, un luogo iconico tratto dal materiale di partenza del videogioco della serie Prime Video (soprattutto il ben noto Fallout: New Vegas).

Sembra quindi che nella seconda stagione di Fallout siano in arrivo casinò post-apocalittici e scontri a fuoco alla diga di Hoover.

Spostare l'attenzione dello show su New Vegas dovrebbe anche aprire il suo quadro morale di fondo.

Le brillanti luci al neon potrebbero infatti fornire varie "sfumature" che attualmente mancano a Fallout live-action, specie per quanto riguarda fazioni e personaggi.

È uno scenario che fa riflettere, ma che potrebbe portare la narrazione di Fallout a un livello completamente nuovo nella seconda stagione.

Sperando allo stesso tempo che il grave errore di retcon segnalato dai fan venga in qualche modo corretto.

Nel mentre, ci voleva la serie TV di Fallout di Prime Video per "sbloccare" l'update next-gen di Fallout 4, visto che finalmente c'è una data.

Per concludere, i numeri di Fallout 76 e Fallout 4 suggeriscono che la popolarità della serie TV, insieme al free weekend, stanno avendo effetto.