Super Mario Bros. 2 Il Film includerà «perle rare»

Il doppiatore di Toad, Keegan-Michael Key, ha rivelato dettagli sul prossimo Super Mario Bros. 2 Il Film, confermando che includerà alcuni personaggi Nintendo considerati "perle rare" per i fan più accaniti.

L'uscita del sequel del film campione di incassi (che trovate su Amazon) è prevista per il 3 aprile 2026.

In un'intervista a Men's Journal (via IGN US), Key ha spiegato che il nuovo film espanderà ulteriormente l'universo dei personaggi Nintendo.

«Incontreremo nuovi personaggi che sono vecchi favoriti e alcuni che penso siano davvero perle rare, ma per come si sta sviluppando la storia, questi personaggi saranno molto intriganti».

Sebbene non siano stati rivelati nomi specifici, i fan stanno già speculando su possibili apparizioni di personaggi come Bowser Jr., Rosalina, Tatanga e Toadette.

Key ha aggiunto che il sequel avrà «una portata un po' più ampia» e si svolgerà in un luogo «molto intrigante per la lore e il mondo di Mario».

Il film sarà nuovamente diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con Nintendo e Illumination che collaboreranno strettamente alla produzione.

Jack Black, voce di Bowser, ha espresso il desiderio di mostrare ulteriormente le sue capacità vocali in un eventuale seguito, proponendo l'idea di un musical intitolato "Bowser's Revenge" (che no, probabilmente non vedremo mai).

La sua interpretazione romantica dedicata alla Principessa Peach nel primo film è diventata un successo istantaneo, entrando persino nella classifica Billboard Hot 100.

L'annuncio di un sequel non ha sorpreso, considerando l'enorme successo del primo film.

Con oltre 168 milioni di spettatori in tutto il mondo e un incasso globale di oltre 1,349 miliardi di dollari, Super Mario Bros. Il Film è diventato il film basato su un videogioco con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il nuovo film (di cui è sbucato fuori il presunto logo alcune settimane fa) promette di espandere ulteriormente l'universo di Mario, offrendo ai fan la possibilità di esplorare nuovi aspetti del Regno dei Funghi e di incontrare personaggi amati ma finora mai apparsi sul grande schermo.

Speriamo che il risultato finale sia migliore di quello visto nei primi video de Un Film Minecraft, di ben altro livello qualitativo (infimo).