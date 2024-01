Mojang dice addio a Minecraft Legends, dopo neanche un anno

Vi ricordate di Minecraft Legends? Non importa, perché Mojang ha deciso di abbandonare lo sviluppo del titolo dopo neanche un anno dal lancio.

Minecraft Legends, nuova incarnazione del celebre sandbox, ha proposto ai giocatori un vasto mondo aperto con biomi diversificati, creativi e ricchi di risorse. Offrendo un'esperienza di gioco arricchita, il titolo era riuscito tutto sommato a distinguersi per una modalità storia avvincente, arricchita da nuovi personaggi e sfide rispetto al "classico" Minecraft.

Mantenendo ovviamente lo stesso sile grafico, ormai iconico, Minecraft Legends era incentrato sul senso di libertà di esplorazione e la possibilità di modellare l'ambiente.

Nella nostra recensione, infatti, vi avevamo detto che Minecraft Legends «è un ambizioso esperimento che prova a fondere l'estetica e le meccaniche più amate del franchise con quelle tipiche di un gioco strategico in tempo reale: un'idea che, pur rivelandosi molto divertente in alcuni momenti, mostra molte lacune dal punto di vista della creatività e della libertà di approccio.»

Come riporta VGC, in ogni caso, Mojang ha deciso di passare oltre.

«Fin dal lancio, abbiamo ascoltato il feedback della community e implementato una serie di modifiche e ottimizzazioni per migliorare il gioco. Una volta completato questo, faremo un passo indietro rispetto allo sviluppo», ha affermato Mojang in un comunicato pubblico di qualche ora fa.

Anche se non verranno sviluppati ulteriori contenuti per il gioco, il titolo continuerà a essere supportato nel prossimo futuro. Le sfide Lost Legends rimarranno disponibili gratuitamente e i giocatori potranno comunque raccogliere le ricompense delle vittorie. Allo stesso modo sarà garantito il supporto tecnico ai giocatori, almeno fino ad un certo punto.

«Grazie per aver seguito questo viaggio eroico e per averci aiutato a rendere Minecraft Legends il gioco che è oggi», conclude Mojang rivolgendosi agli affezionati fan.

Se volete dare una nuova possibilità a Minecraft Legends, sappiate che potete trovarlo

Ed è anche un modo per prepararsi al film in arrivo perché sì, oltre ad essere il nuovo film tratto da videogiochi, Minecraft avrà dalla sua anche Jack Black in un ruolo ancora da precisare.