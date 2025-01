Il film di Horizon potrebbe aver trovato il regista

Di recente Sony ha annunciato che Columbia Pictures e PlayStation Productions sono nelle "prime fasi" di sviluppo di un adattamento cinematografico di Horizon Zero Dawn, e sembra che abbiano finalmente individuato il regista adatto.

Il noto videogame (che trovate su Amazon) sarà infatti adattato in un film, che si spera sia all'altezza delle aspettative.

Del resto, al momento non sappiamo neppure chi interpreterà Aloy nel film di Horizon (anche se i fan hanno dei nomi).

Ora, secondo l’insider del settore Daniel Richtman, Sony starebbe valutando Jordan Vogt-Roberts per dirigere il film live-action. Vogt-Roberts, lo ricordo, avrebbe dovuto essere il regista del film su Metal Gear Solid, annunciato e poi sparito dai riflettori ormai da anni.

Vogt-Roberts ha esordito nel cinema dirigendo la commedia drammatica The Kings of Summer (2013), ma è probabilmente più noto per il blockbuster Kong: Skull Island (2017).

Con la sua esperienza nel dare vita a creature imponenti, un adattamento di Horizon Zero Dawn sembra il progetto ideale, considerando la presenza di colossali macchine simili a animali.

In passato, Netflix aveva annunciato una serie basata sul gioco, con Steve Blackman (The Umbrella Academy) come showrunner.

Tuttavia, lo scorso luglio si è diffusa la notizia che il progetto era stato accantonato, con voci che attribuivano la cancellazione a presunti comportamenti tossici, manipolativi e ritorsivi da parte di Blackman.

Questo mese, Sony ha però confermato di essere tornata sui suoi passi, avviando lo sviluppo di un adattamento cinematografico.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, Asad Qizilbash, a capo di PlayStation Productions, ha suggerito che il film potrebbe raccontare la storia delle origini di Aloy, allineandosi quindi alla trama del gioco.

Oltre al film di Horizon Zero Dawn, Sony ha recentemente annunciato anche un adattamento anime di Ghost of Tsushima e un film di Helldivers, entrambi in fase iniziale di sviluppo. Inoltre, un film basato su Until Dawn arriverà nei cinema ad aprile.