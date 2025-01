Chi interpreterà Aloy nel film di Horizon? I fan hanno dei nomi

Dopo l'annullamento della serie TV di Horizon da parte di Netflix lo scorso anno, i fan avevano messo da parte i sogni di vedere Aloy sullo schermo.

Ora, però, c'è una nuova speranza: il celebre videogame (che trovate su Amazon) sarà adattato in un film, frutto della collaborazione tra Columbia Pictures e PlayStation Productions.

Rispetto a una serie TV, il film offrirà inevitabilmente una versione semplificata della storia.

Columbia Pictures e PlayStation Productions hanno già portato al cinema Uncharted e Gran Turismo, progetti che sono riusciti a catturare appieno lo spirito dei rispettivi franchise.

Al momento, i dettagli sul cast e la troupe creativa sono praticamente inesistenti. Tuttavia, i fan non hanno perso tempo a proporre nomi per il ruolo di Aloy, come riportato anche da GamingBible.

Sadie Sink, nota per Stranger Things, è stata la favorita quando si parlava di una serie Netflix, e il suo nome torna a circolare anche per il film (su cui sarei personalmente d'accordo).

Anche Sophia Lillis, amata per il suo ruolo in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, è un'altra candidata apprezzata.

Erin Kellyman, vista in Solo: A Star Wars Story e The Falcon and the Winter Soldier, ha raccolto consensi grazie al suo talento e alla somiglianza con Aloy, mentre Samantha Cormier e Jeni Ross sono proposte meno conosciute ma intriganti, secondo le discussioni su Reddit.

Mentre i rumor si rincorrono e le aspettative crescono, è bene mantenere un atteggiamento equilibrato. La sfida di adattare un universo ricco come quello di Horizon in un formato cinematografico è enorme, ma c’è speranza che gli sforzi congiunti di Columbia e PlayStation Productions possano regalarci un'Aloy degna di essere ricordata.

Nel frattempo, i fan possono continuare a sognare e speculare. Sperando che, come spesso accade, non si accendano le solite polemiche (o peggio) sull'aspetto della protagonista, come accaduto del resto anche anche all'interprete di Abby nella serie TV di The Last of Us.