Potrebbe essere emerso il nome di una nuova star pronta a unirsi al cast del film live-action di Elden Ring, con la prima attrice che rappresenta un'altra vecchia conoscenza del regista Alex Garland.

Sappiamo già che il primo ruolo scelto è stato Kit Connor, mentre altre voci hanno segnalato l'attore Ben Shishaw pronto a unirsi al cast: oggi sappiamo invece quale dovrebbe essere il primo nome femminile per l'intrigante e segreto progetto live-action.

Secondo l'ultimo report dell'insider Jeff Sneider (via ComicBook), Alex Garland sarebbe in trattative con Cailee Spaeny, attrice reduce dal successo di pellicole come Priscilla, film con cui ha ottenuto una candidatura al Golden Globe, e Alien: Romulus.

Il regista britannico ha già lavorato con l'attrice in due occasioni: prima nella miniserie fantascientifica Devs per FX, poi nel film Civil War del 2024, consolidando un rapporto artistico che sembra destinato a evolversi ulteriormente.

Una fiducia reciproca che potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare al meglio la complessità narrativa di un universo fantasy tanto stratificato quanto quello creato da FromSoftware, anche se il ruolo della star è ancora tuto da decifrare.

Un progetto dalle dimensioni epiche

Le speculazioni sul possibile ruolo di Spaeny si moltiplicano, considerando la ricchezza di personaggi femminili presenti nell'universo di Elden Ring e della sua relativa espansione (trovate l'edizione Shadow of the Erdtree in sconto su Amazon).

Di conseguenza, possiamo solo provare a ipotizzare quello che sarà il suo possibile ruolo all'interno della pellicola: una proposta molto affascinante potrebbe essere la Regina Marika, figura centrale dell'opera che avrebbe sicuramente ampio spazio nel lungometraggio.

Altre ipotesi suggestiva includono Melina, la misteriosa fanciulla che guida il Senzaluce, ma anche Ranni la Strega, figura particolarmente apprezzata dai fan e protagonista anche di uno dei finali più affascinanti dell'intera opera.

Continuando a giocare al "fantacasting", va detto che non possiamo escludere nemmeno Malenia, il boss più difficile dell'edizione base e la cui inclusione potrebbe rappresentare un vero momento "fanservice" della pellicola.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza quale sarà il suo ruolo, sempre ammesso ovviamente che le trattative vadano a buon fine: per il momento, posso solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità in merito.