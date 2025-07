Secondo quanto riportato da Jeff Sneider in esclusiva su Above the Line, l’attore britannico Ben Whishaw è attualmente in trattative per unirsi a Kit Connor nel cast del film ispirato a Elden Ring, il nuovo ambizioso progetto firmato Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) e prodotto da A24.

La pellicola, ancora avvolta nel mistero, è descritta come un’interpretazione autoriale dell’universo creato da FromSoftware e George R. R. Martin (che trovate su Amazon), che punta a fondere epica dark fantasy e cinema d'autore.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trama, ma fonti vicine alla produzione parlano di un adattamento "spirituale" più che letterale del videogioco, con una forte componente visiva e simbolica, in linea con la poetica di Garland.

Whishaw, noto per ruoli in Paddington, Cloud Atlas e This Is Going to Hurt, interpreterebbe un personaggio enigmatico, probabilmente legato ai misteri dell'Interregno.

Connor, reduce dal successo di Heartstopper su Netflix, dovrebbe invece vestire i panni del protagonista, un Senzaluce alle prese con un mondo in frantumi e dominato da semidei corrotti.

La produzione del film è ancora nelle prime fasi, ma A24 avrebbe già messo in moto una campagna visiva e promozionale importante per affermare il progetto come uno dei titoli più attesi del 2026.

L’intento, dicono, è quello di creare un’opera che possa piacere sia ai fan hardcore del gioco, sia a un pubblico cinefilo più generalista.

Se confermata, la presenza di Ben Whishaw segnerebbe un altro passo importante verso un cast di alto profilo, a testimonianza della volontà di Garland e A24 di realizzare qualcosa di molto più ambizioso di un semplice adattamento videoludico.

Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale per il cast, ma se queste premesse saranno rispettate, il film di Elden Ring potrebbe davvero rappresentare il punto di svolta per il cinema tratto dai videogiochi. Staremo a vedere.