Il "figlio" di Killzone è disponibile da ora, più o meno

Doveva uscire il 25 aprile come titolo completo, ma all’ultimo minuto qualcosa è andato storto. La Quimera, action shooter sviluppato da Reburn, ha infine visto la luce, ma solo in Accesso Anticipato su Steam, a partire dal 7 maggio 2025.

Una scelta inaspettata, visto che la versione Early Access di questo "figlio" di Killzone (che trovate su Amazon) non era affatto nei piani iniziali.

Le ragioni di questo cambiamento di rotta restano poco chiare. C’è chi ipotizza che il gioco non fosse pronto, chi parla di un possibile bisogno di fondi aggiuntivi, chi invece sospetta che i primi feedback abbiano messo in discussione la qualità del prodotto.

Fatto sta che La Quimera, al momento, non è ciò che le immagini promozionali avevano fatto sperare.

Secondo chi ha avuto modo di provare una versione preliminare, il gioco appare visivamente molto al di sotto delle aspettative. Le promesse di un comparto tecnico in grado di rivaleggiare con titoli moderni si sono scontrate con una realtà grafica più simile alla scorsa generazione, con texture piatte e ambientazioni poco curate.

La delusione è stata aggravata da problemi tecnici importanti: anche con un sistema di fascia alta come un AMD Ryzen 9 7950X3D abbinato a una RTX 2080 Ti, la CPU risulta inspiegabilmente sempre al 100% di utilizzo, a prescindere dalla risoluzione. Un comportamento anomalo che fa pensare a un’ottimizzazione ancora lontana dall’essere accettabile.

C’è però un lato positivo: il gioco non era preordinabile, quindi nessuno si è trovato con soldi spesi alla cieca per un prodotto acerbo. Inoltre, il prezzo è contenuto (29,99 euro), forse un modo per incentivare i più curiosi a provarlo nonostante tutto.

Questa uscita in Early Access ha tutta l’aria di un compromesso dell’ultimo minuto, forse imposto da necessità più che da strategia. Capisco il valore dell’Accesso Anticipato per certi progetti indipendenti, ma quando un gioco viene presentato come completo e poi cambia formula all’improvviso, qualcosa scricchiola nella comunicazione con il pubblico.