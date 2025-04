La Quimera ci ripensa: esce oggi, anzi no

Il debutto del nuovo sparatutto La Quimera, atteso con grande interesse dagli amanti degli shooter che investono anche su una forte vena story-driven, è stato improvvisamente posticipato a data da destinarsi proprio nel giorno del suo lancio ufficiale, che era fissato per le scorse ore.

Reburn Studio, precedentemente noto come 4A Ukraine, ha comunicato attraverso il proprio canale Discord la decisione di ritardare l'uscita del gioco senza peraltro fornire un chiaro orizzonte temporale per la nuova data. La situazione è particolarmente singolare considerando che l'annuncio è arrivato il 25 aprile stesso, giorno in cui il titolo avrebbe dovuto essere disponibile sulla piattaforma Steam.

E, come dicevamo, al momento non è stata fissata una nuova data per il debutto, che rimane così vacante.

Il rinvio di La Quimera: cos'è successo

Dmytro Lymar, CEO e co-fondatore di Reburn, ha condiviso un messaggio in cui si scusa per l'imprevisto ritardo, sottolineando le sfide che il team ha dovuto affrontare:

«Il nostro team ha lavorato duramente sul gioco, e trattandosi del nostro primo titolo come sviluppatori indipendenti, abbiamo incontrato alcune difficoltà impreviste. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere i problemi il più rapidamente possibile, mentre navighiamo anche nelle circostanze che affrontiamo qui in Ucraina».

Il riferimento alla situazione in Ucraina non è casuale. La notte precedente all'annuncio del rinvio, la città di Kyiv, dove ha sede Reburn, è stata colpita da un attacco missilistico e di droni che ha provocato almeno 12 vittime e più di 80 feriti.

Tuttavia, a questo potrebbero sommarsi anche problemi tecnici significativi con il gioco stesso. La beta chiusa, inizialmente prevista per il 12 aprile, era stata posticipata al 19 aprile – meno di una settimana prima del lancio programmato.

E, secondo le testimonianze degli utenti su Steam che vi hanno preso parte, questa fase di test è durata meno di ventiquattro ore, prima di essere interrotta, e non sarebbe stata proprio convincente.

Cos'è La Quimera

La Quimera è il primo progetto indipendente di Reburn Studio, dopo che diversi membri del team avevano lavorato alla saga di Metro. L'attesa per questo sparatutto era alta, considerata l'esperienza del team nella creazione di FPS dalla grande e coinvolgente atmosfera.

Secondo la descrizione ufficiale, il gioco è uno sparatutto dove la componente narrativa ha una sua importanza – come in effetti accadeva in Metro. Su Steam, leggiamo:

«Anno 2064. La maggior parte degli stati nazionali è ormai estinta. Una serie di catastrofi naturali e causate dall’uomo, avvenute negli anni ’30 e ’40 del XXI secolo, ha provocato il crollo dei sistemi globali e la frammentazione delle comunità umane. Le entità politiche di questo nuovo mondo sono microstati che, anche nel contesto degli attuali conflitti tra stati e corporazioni, generalmente non vedono alcun vantaggio nel mantenere eserciti propri, preferendo affidarsi a forze mercenarie: è così iniziata l’'età d’oro' delle compagnie militari private, note come PMC».

È proprio delle PMC che faranno parte anche i giocatori, che affronteranno così delle missioni ad alto rischio in questo momento di difficoltà e segmentazione globale.