Se amate i survival horror vecchia scuola, questa notizia è per te: SPINA Studio ha pubblicato la demo gratuita di Phase Zero, un nuovo titolo horror ispirato ai grandi classici degli anni ’90 come Resident Evil, Parasite Eve e Dino Crisis.

La demo è già disponibile gratuitamente su Steam qui e ti permette di provare in anteprima i primi 30-40 minuti di gioco.

Phase Zero è un omaggio dichiarato all’era PlayStation 1, con grafica a 32-bit, fondali prerenderizzati e telecamere fisse. Proprio come i vecchi Biohazard (che trovate su Amazon nella loro veste migliore)

Lo stile visivo è volutamente rétro, con ambientazioni che sembrano dipinti digitali e un’estetica che farà battere il cuore ai nostalgici del genere.

Il gioco punta tutto sull’atmosfera, con inquadrature cinematografiche statiche che aumentano la tensione in ogni corridoio e angolo buio.

Come da tradizione, anche il sistema di controllo è “old school”: si torna ai tank control, dove premi “avanti” per far muovere il personaggio nella direzione in cui guarda. Un dettaglio che farà felici i puristi, ma che potrebbe richiedere un po’ di adattamento per i nuovi giocatori.

La storia è ambientata a Flint Peak, una cittadina devastata da un’oscura minaccia. Nei panni di Guy, un ingegnere meccanico appena risvegliatosi in ospedale, dovrai affrontare mostri deformi, esplorare ambientazioni innevate e cercare una via di fuga prima che la città collassi del tutto.

Durante la demo potrai vivere in prima persona l’inizio dell’incubo, tra atmosfere opprimenti, enigmi ambientali e scontri disperati per la sopravvivenza. E se non hai voglia di scaricare subito la demo, IGN US ha pubblicato un video con 10 minuti di gameplay per darti un assaggio (lo trovate poco sopra).

