Il director del GOTY 2024 ha omaggiato... Nintendo e Super Mario

Il grande vincitore di The Game Awards 2024 alla fine è stato Astro Bot: l'esclusiva platform PlayStation ha saputo conquistare il cuore di pubblico e critica, portandosi a casa l'ambito premio GOTY 2024.

La produzione di Team Asobi ha saputo catturare numerosi consensi a tutto tondo, come dimostra il fatto che è stato il videogioco più premiato dell'intera serata.

Durante la consueta cerimonia di premiazione è stato il director Nicolas Doucet per ringraziare il pubblico, PlayStation e tutto il suo team per aver conseguito questo importante risultato.

Tuttavia, come sottolineato da Nintendo Life, è accaduto anche un fatto decisamente insolito: il director ha infatti deciso di omaggiare anche la "rivale" Nintendo, sottolineando in particolar modo che senza la saga Super Mario Bros non sarebbe mai stato possibile riuscire a sviluppare Astro Bot.

«Ricordo quando ero un bambino nel Natale del 1989 e avevo ricevuto una scatola grigia: c'era un gioco incluso, si chiamava Super Mario Bros. ed era davvero, davvero fantastico. Noi siamo in Giappone a Tokyo, loro a Kyoto, ma voglio rendere omaggio alla compagnia che pubblica più platformer e che ci ha mostrato constantemente innovazione e qualità, ispirandoci a realizzare il gioco che abbiamo creato... E sono riuscito anche a non farne mai il nome, lo avete notato? Ma sapete tutti di chi sto parlando».

Il riferimento, qualora non vi fosse misteriosamente ancora chiaro, è ovviamente tutto per Nintendo, confermando che i suoi videogiochi platform sono stati vitali per la nascita di Astro Bot (lo trovate scontato su Amazon).

Considerata la storica rivalità tra la casa di Kyoto e PlayStation, si tratta sicuramente di un retroscena curioso, ma che ci conferma come nel GOTY 2024 ci siano anche "un pizzico" dei platform Nintendo.

Se volete scoprire come mai Astro Bot è stato apprezzato così tanto da pubblico e critica, non possiamo che lasciarvi alla recensione del nostro Marcello Paolillo.