Il creatore di Silent Hill sulla chiusura di Tango Gameworks: «Questione di stile»

La notizia della chiusura improvvisa di Tango Gameworks, lo studio noto per The Evil Within, Ghostwire: Tokyo ed Hi-Fi Rush, ha scosso l'industria videoludica e tra questi anche Keiichiro Toyama, il leggendario creatore di Silent Hill.

Una chiusura che ha fatto molto più male del solito, e per cui non sono servite neanche le spiegazioni di Xbox nel tentativo di dare un senso a questo taglio così netto.

L'addio di Tango Gameworks ha scosso molti e tra questi anche Toyama, che ha parlato di recente della sua visione e del futuro del genere horror in una lunga intervista (tramite VGC).

Toyama ha definito la chiusura dello studio un evento inaspettato che lascia un vuoto significativo nel panorama dei videogiochi horror. Tango era stata infatti fondata e guidata da Shinji Mikami, per poi abbandonare il suo ruolo, ed è stato uno dei pochi studi che riusciva a combinare con successo elementi di suspense psicologica e horror d'azione.

Parlando della vita di Tango Gameworks, Toyama ha elogiato l'approccio innovativo di Mikami e la sua capacità di evolvere il genere horror, spiegando che la chiusura del team è stata non solo la perdita di un grande studio, ma anche di una visione unica e creativa nel campo dei videogiochi horror.

«Non credo che sia mio compito dare loro consigli, ma penso che tornare a quello che ho detto prima sull'equilibrio della routine e preservare lo stile dei tuoi giochi sia rilevante», ha detto Toyama della chiusura.

Parlando in generale di come lavorano oggi i team di sviluppo, Toyama ha approfondito dicendo:

«Guarda un esempio come FromSoftware: continuano a creare giochi diversi ma alcuni stili e aspetti dei loro giochi rimangono gli stessi. Questo è un chiaro esempio di come uno studio abbia successo. Non cambiare tutto ogni volta potrebbe essere la chiave della vita e della sopravvivenza.»

Parlando di Toyama, il creatore di Silent Hill è a lavoro su un nuovo gioco ovvero Slitterhead, che si è mostrato di recente con data di uscita.

E anche Nintendo Switch potrebbe avere il suo collegamento con Silent Hill, in un certo senso, perché l'ultimo horror annunciato è davvero particolare.