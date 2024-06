Slitterhead, il nuovo gioco del papà di Silent Hill, esce quest'anno

Da ormai qualche tempo, Slitterhead si era chiuso nel silenzio dopo essere stato annunciato. Si tratta del nuovo videogioco di Keichiiro Toyama, celebre per essere la mente dietro la saga Silent Hill, che non ha affatto perso l'abitudine di trascinarci in narrazioni inquietanti.

Nel corso della Summer Game Fest, il gioco è tornato a farsi vedere con un trailer, che ha mostrato il suo gameplay incentrato molto sull'azione e sulla possibilità di possedere persone (e anche animali, a quanto pare) per affrontare orribili mostri in cui sembra che queste possano trasformarsi.

Potete vedere il video direttamente di seguito, dove si passa dal controllo di cittadini comuni ad altre persone ben più pronte alla lotta.

Si potrà letteralmente passare da un personaggio all'altro in qualsiasi momento: perfino durante una caduta, cambiando prima di toccare terra e sfracellarsi al suolo. Sarà interessante vedere come tutto questo fluirà controller alla mano.

Dato uno sguardo al gameplay, sappiate che avete anche una data da cerchiare sul calendario.

È stato infatti confermato che Slitterhead uscirà l'8 novembre prossimo, su PC (Steam, Epic Games Store), PS5, PS4 e Xbox Series X|S. L'appuntamento, insomma, è ormai piuttosto vicino.