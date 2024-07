Emio sarà davvero "legato" a Silent Hill 2 Remake? Arriva una risposta

Nelle scorse giornate Nintendo ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan annunciando un misterioso titolo a sorpresa, che dovrebbe essere un nuovo horror pubblicato dalla casa di Kyoto.

Al momento sappiamo soltanto che tratterà di tematiche molto forti, probabilmente in modo insolito per una produzione della grande N, e che vedrà come figura centrale il misterioso Emio.

Attualmente non sappiamo se sarà sviluppato da uno dei team interni di Nintendo o se si affiderà a un partner di terze parti: nelle ultime ore si era diffusa la voce su un possibile coinvolgimento di Bloober Team, dato che gli sviluppatori avevano annunciato quasi in contemporanea al teaser l'intenzione di lavorare su giochi esclusivi per Switch.

Quella che sembrava essere un'ipotesi concreta sembrerebbe però essere stata smentita nelle scorse ore: la redazione di IGN US ha infatti commentato il tutto nel corso del loro ultimo podcast Nintendo Voice Chat, dedicato appunto alle notizie della Grande N (via GoNintendo).

La redazione sostiene di avere fonti molto credibili che avrebbero negato il coinvolgimento degli autori di Silent Hill 2 Remake (potete prenotarlo su Amazon, a proposito), sottolineando che «probabilmente» non sono loro gli autori di Emio.

In attesa dunque di qualunque tipo di commento ufficiale, per il momento va dunque accantonata l'ipotesi di un "legame" con il remake di Silent Hill 2, ma resta da capire quali saranno i giochi Switch in arrivo da parte di Bloober Team.

Per quanto riguarda invece Emio, toccherà avere pazienza per scoprire cosa aspettarci davvero da questo bizzarro esperimento di casa Nintendo: continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che l'annuncio di questo horror ha incuriosito molto anche perché arrivato solo qualche settimana dopo l'impressionante Nintendo Direct: se dovesse servirvi una rinfrescata per tutti gli annunci della compagnia, vi lasciamo al nostro recap dedicato.