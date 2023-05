Il controller PlayStation per smartphone è disponibile su Amazon

Vi piacerebbe avere il potere di una console direttamente sul vostro smartphone? Il controller Backbone One trasforma il tuo smartphone in una vera e propria console portatile, pronta ad accompagnarvi in ogni vostra avventura. Il dispositivo è ora disponibile su Amazon al prezzo di 119,99€ e vi consigliamo di approfittare dell'occasione prima che vada esaurito!

Il controller Backbone One è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, grazie a trigger analogici sensibili, pulsanti tattili e levette cliccabili.

Una delle caratteristiche più importanti del Backbone One è l'ultra-bassa latenza. Questo non solo garantisce un gameplay fluido e immediato, ma consente anche la ricarica pass-through e l'uso simultaneo delle cuffie grazie alla presenza di un jack da 3,5 mm. Potrete quindi giocare, caricare il vostro smartphone e utilizzare le vostre cuffie preferite, tutto allo stesso tempo. In termini di compatibilità, Backbone One viene commercializzato in due versioni distinte: una per iPhone e l'altra per terminali Android.

Un ulteriore valore aggiunto di questo controller è la sua integrazione con l'universo PlayStation. Ispirato nel design al controller DualSense, il Backbone One offre funzionalità speciali con l'app PlayStation e PS Remote Play. Ad esempio, vi permette di collegarvi direttamente all'app PlayStation per installare i giochi sulla vostre console da remoto, così da poterli giocare successivamente via PS Remote Play.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.