Metal Gear, arriva il concerto ufficiale (ma non in Italia)

La celebre saga di Metal Gear celebrerà un evento musicale senza precedenti nel Regno Unito.

Dopo anni di attesa, i fan britannici potranno finalmente immergersi nelle iconiche melodie che hanno accompagnato le avventure di Snake (che trovate su Amazon), quando il "Metal Gear in Concert" farà il suo debutto nel prestigioso Royal Albert Hall di Londra il 1° novembre 2025.

Un appuntamento che segna una tappa significativa per una serie concertistica che, pur avendo toccato diverse capitali mondiali dal suo esordio nel 2017, non aveva mai raggiunto il suolo britannico.

L'evento londinese vedrà protagonista la Royal Philharmonic Concert Orchestra nell'esecuzione di brani selezionati dalla colonna sonora che ha definito l'identità sonora della saga creata da Hideo Kojima.

Ad arricchire l'esperienza saranno le presenze speciali di due talenti vocali intimamente legati al franchise: Stefanie Joosten, l'interprete del personaggio Quiet, e Donna Burke, la voce dell'iDroid, che porteranno sul palco l'intensità emotiva che i fan ben conoscono.

Gli spettatori potranno rivivere momenti musicali memorabili attraverso l'esecuzione di tracce strumentali come "Encounter" e "Father and Son", insieme a brani cantati che hanno segnato la storia della serie come "The Best is Yet to Come", "Snake Eater" e "Heavens Divide".

Il debutto di "Metal Gear in Concert" risale al 2017 a Osaka, in Giappone, paese d'origine della saga videoludica.

Da allora, l'evento si è ripetuto con cadenza quasi annuale in diverse città giapponesi, espandendosi poi a livello internazionale con tappe a Parigi, New York e Los Angeles. Sorprendentemente, nonostante l'enorme base di fan nel Regno Unito, la serie concertistica non aveva mai attraversato la Manica prima d'ora.

L'attesa britannica sta per concludersi con due spettacoli programmati per lo stesso giorno: una matinée alle 14:30 e una rappresentazione serale alle 19:30. I biglietti saranno disponibili al pubblico a partire dalle 10:00 di giovedì 17 aprile sul sito ufficiale del Royal Albert Hall.

Per gli spettatori britannici l'appuntamento con le musiche di Metal Gear rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere l'atmosfera di una delle saghe più influenti nella storia dei videogiochi, sperando che un giorno il concerto sbarchi anche in Italia.

Nel frattempo, i fan italiani di Kojima potranno comunque godersi il doppio appuntamento col concerto milanese di Death Stranding.