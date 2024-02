Il concerto di The Legend of Zelda è ora disponibile gratuitamente

Se vi piacciono le colonne sonore dei videogiochi, specie quelli Nintendo, sappiate che il concerto orchestrale di The Legend of Zelda di Nintendo è ora disponibile gratuitamente su YouTube.

Se volete portare sempre con voi la musica della saga in questo speciale concerto, la versione del 2018 registrata in studio in uno speciale CD Audio la trovate su Amazon.

Advertisement

Dopo le grandi tournée degli ultimi anni, il nuovo concerto di The Legend of Zelda è stato infatti pubblicato su YouTube proprio in queste ore.

Come riportato anche da Nintendo Life, gli spettatori più attenti avranno notato che il concerto è stato presentato in anteprima sul canale di Nintendo Japan.

Pubblicato un po' più tardi sui canali occidentali, il video che trovate poco sopra sopra riporta tutti i titoli delle canzoni in inglese con tanto di "timestamp", perfetto per chi è alla ricerca di un brano in particolare.

Con una durata di circa 30 minuti, la rivelazione della big-band di oggi copre una serie di brani dell'intero franchise di Zelda.

Iniziando con l'epico tema di Tears of the Kingdom, l'orchestra ha raggiunto tutte le note giuste con interpretazioni di momenti musicali tratti da Ocarina of Time, Skyward Sword, Link's Awakening e altri ancora.

Quindi, non appena avrete mezz'ora libera, il nostro consiglio è di mettervi comodi e preparatevi ad ascoltare alcuni dei migliori brani della leggendaria saga di Nintendo.

I fan troveranno quindi questo concerto assolutamente unico nel suo genere.

Restando in tema, la Casa di Mario ha da poco condiviso i recenti dati di vendita dei suoi ultimi videogiochi, e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è l'unico successo.

Ma non solo: i fan hanno scoperto un nuovo bizzarro bug che vi permette di annientare in un sol colpo ogni singola minaccia di Tears of the Kingdom.