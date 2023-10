Il "clone" di Zelda dedicato a Goldrake si mostra di nuovo

Microids ha da tempo confermato i lavori su UFO Robot Goldrake - Il banchetto dei lupi, titolo dedicato al mitico Goldrake.

Ispirato a un big come Zelda Tears of the Kingdom, che potete recuperare a prezzo basso, è uno dei titoli più attesi dagli appassionati di UFO Robot Goldrake.

Del resto, dopo il trailer di annuncio mostrato alcune settimane fa, la febbre di chi ama i robottoni giapponesi è aumentata a dismisura.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è il momento di rivedere UFO Robot Goldrake - Il banchetto dei lupi in azione, e non sembra affatto male.

Il gioco, il cui titolo originale è UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves, seguirà il primo arco narrativo della serie anime.

Per questo motivo, il titolo darà ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura. Inoltre, Il banchetto dei lupi presenterà i temi musicali dell'anime, riorchestrati per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Il titolo è sviluppato dallo studio francese Endroad, noto per la sua esperienza con Ubisoft e Amplitude Studios, che porta i giocatori in un viaggio attraverso l'universo dell'anime di Go Nagai, facendo rivivere la serie animata che ha appassionato generazioni di ragazzi.

Insomma, da quello che è possibile notare anche in questo ultimo trailer (visionabile nel player poco sopra) il gioco è un atto di amore verso i fan di UFO Robot Grendizer.

Microids prevede di rilasciare il gioco il 14 novembre prossimo, quindi a breve sapremo di che pasta è fatto il tutto.

UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi sarà commercializzato, oltre che in una edizione standard, anche in una Deluxe, che comprende anche un portachiavi, una card lenticolare, una Steelbook esclusiva e un poster di 30x42 cm, e una lussuosa edizione da collezione, che include, tra il resto, anche una statua esclusiva da 25 cm. Se ci state facendo un pensierino, date un'occhiata a tutti i dettagli del caso.