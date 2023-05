Ufo Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder di Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei Lupi, titolo sviluppato dallo studio francese Endroad, noto per la sua esperienza con Ubisoft e Amplitude Studios, che porta i giocatori in un viaggio entusiasmante attraverso l'iconico universo dell'anime di Go Nagai, facendo rivivere la serie animata che ha incantato intere generazioni.

La storia di Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi si svolge lungo il primo arco narrativo della serie anime e permette ai giocatori di vivere i momenti più iconici di questa amata avventura. Uno degli aspetti più notevoli del gioco è l'inclusione dei temi musicali originali della serie, riorchestrati per l'occasione, che aggiungono un tocco di nostalgia e autenticità all'esperienza di gioco.

Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi sarà commercializzato, oltre che in una edizione standard, anche in una Deluxe, che comprende anche un portachiavi, una card lenticolare, una Steelbook esclusiva e un poster di 30x42 cm, e una lussuosa edizione da collezione, che include, tra il resto, anche una statua esclusiva da 25 cm.

Purtroppo, Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi non ha ancora una data d'uscita precisa, ma sappiamo che sarà lanciato per tutte le console attualmente sul mercato. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

