Il "clone" di The Last of Us si mostra di nuovo (e non sembra così male)

The Day Before è il nuovo ambizioso titolo di Fntastic, sebbene gli sviluppatori sono sempre stati piuttosto fumosi sul loro progetto.

Il progetto che sembra volersi ispirare fortemente a The Last of Us (trovate Part II su Amazon) uscirà infatti soltanto il prossimo 10 novembre e solo allora sapremo l'effettiva bontà del progetto.

Advertisement

Bontà che, a dire il vero, è sempre stata incerta, specie quando gli sviluppatori si sono visti bloccare improvvisamente la pagina ufficiale del gioco su Steam.

Ora, come riportato anche da Wccftech, lo sparatutto survival MMO ha ricevuto un nuovo trailer davvero notevole (thanks, IGN US).

Nel trailer che trovate poco sopra, possiamo vedere alcune ambientazioni di grande effetto a bordo di un'auto da corsa, ambientazioni che ricordano da vicino non solo il capolavoro Naughty Dog, ma anche e soprattutto il film Io sono Leggenda.

The Day Before è, di base, uno sparatutto post-apocalittico a mondo aperto in cui i giocatori esploreranno la città di New Fortune City. Qui i giocatori avranno l'opportunità di immergersi completamente in questo nuovo mondo, acquistando case e veicoli e dando vita a narrazioni uniche e personalizzate.

Sebbene il gioco sia prevalentemente incentrato sugli scontri, saranno presenti anche missioni incentrate sul "ripristino della società". In The Day Before, quindi, il destino dell'umanità è davvero nelle vostre mani.

Secondo lo sviluppatore, l'obiettivo iniziale del team è la versione per PC, ma le edizioni per console del gioco sono in fase di progettazione. «Siamo entusiasti di confermare che The Day Before sarà lanciato prima su PC, il 10 novembre», ha dichiarato il team nell'intervista.

Maggiori informazioni saranno quindi condivise dopo il lancio del gioco su personal computer.

Ricordiamo che The Day Before aveva anche scatenato ulteriori polemiche per essere stato sviluppato da diversi volontari non pagati.

Una polemica che il team aveva provato a chiarire e spegnere definitivamente, senza però riuscirci del tutto.