Il classico DOOM ora si gioca come The Dark Ages, gratis

Il team di sviluppo Darkfall ha rilasciato la prima versione di DOOM Darkfall, una mod ispirata nientemeno che a DOOM: The Dark Ages.

Questo porta il gameplay, le armi, il celebre chainshield e gli oggetti da mischia dell’imminente titolo di id Software nei classici DOOM e DOOM 2 (il prossimo capitolo lo trovate in preorder su Amazon).

Come riportato anche da DSO Gaming, questa mod rappresenta un’ottima aggiunta per tutti gli appassionati dello shooter old-school.

Sebbene si tratti ancora di una pre-alpha (la seconda, per la precisione), il progetto è già scaricabile e giocabile, anche se con qualche placeholder grafico e possibili bug.

Il team è comunque al lavoro per migliorare il tutto nel corso dello sviluppo e se vi va di provare il tutto con mano non dovete fare altro che cliccare qui.

Nel frattempo, l’attesa per DOOM: The Dark Ages cresce. Il titolo è atteso su console PC il 15 maggio. Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che il gioco «vuole essere un capitolo più vicino alle origini tornando letteralmente coi piedi a terra, facendo sentire il peso dello slayer e abbandonando in parte le elaborate e splendide evoluzioni raggiunte col gioco precedente, che aveva espanso il gameplay con trovate brillanti e a tratti geniali. Sarà un gioco accessibile per tutti e con la piena libertà di scegliere come parametrare la difficoltà, lasciando aperti alcuni dubbi che potremo fugare soltanto pad alla mano fra qualche mese.»

È sempre bello vedere come DOOM continui a ispirare modder e fan dopo decenni. Il rilascio di DOOM Darkfall è la prova che l’anima del franchise non è mai morta e che, tra un sequel ufficiale e l’altro, la community sa sempre come tenerlo vivo.

Restando in tema, avete letto però anche che il nuovo DOOM dirà addio a un marchio di fabbrica della saga?