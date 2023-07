Il Chris Redfield originale torna nei videogiochi dopo quasi 30 anni

Resident Evil, l’originale capitolo classe 1996 uscito su PlayStation, verrà ricordato per molte cose, tra cui il leggendario filmato introduttivo live-action in cui Chris Redfield e gli altri personaggi venivano presentati al mondo.

Un vero e proprio omaggio ai B-movie che Capcom volle dichiarare fin dal primo momento, nel primo capitolo della saga che potete recuperare su Amazon in molti modi differenti.

Il primo Resident Evil è un cult che i giocatori vogliono riscoprire ad ogni costo e in ogni modo, anche con degli ottimi remake che però Capcom stronca di tanto in tanto.

Così i fan dei personaggi dei primi episodi della saga devono accontentarsi, al massimo, di quei film in cui i suddetti appaiono nuovamente. Come il prossimo film di Resident Evil canonico, che ha una data di uscita.

Ma almeno Chris Redfield, l’attore che interpretò il personaggio nel filmato introduttivo di cui sopra, tornerà nel mondo dei videogiochi e per altro lo farà proprio in un survival horror.

Si tratta dell’italiano Daymare 1994, in cui Charlie Kraslavsky interpreterà un personaggio (tramite PC Games N).

Il prequel di Daymare 1998 è anche un ritorno perfetto per Kraslavsky, visto che la serie di Invader Studios è nata proprio come un omaggio a Resident Evil fin dal primo momento.

L’attore lo ha svelato tramite Twitter con un cinguettio piuttosto accorato:

«Sono entusiasta di annunciare che per la prima volta in 27 anni apparirò in un videogioco! Un enorme grazie a Michele Giannone e al team di Invader Studios, che mi hanno regalato un cameo nella loro prossima uscita di Daymare: 1994 Sandcastle!! Vi amo ragazzi.»