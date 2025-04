Non sarà così semplice preordinare Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è ormai ufficiale e la Grande N ha svelato tutto quello che ci serviva sapere per poter entrare nella nuova generazione di Nintendo.

Tra queste informazioni c'è anche la procedura di preordine della console che, come spiegato nel sito ufficiale, avrà alcune limitazioni.

I preordini per Nintendo Switch 2 apriranno ufficialmente l’8 aprile nel My Nintendo Store. Tuttavia, in una mossa inedita, la possibilità di preordinare inizialmente sarà riservata esclusivamente a una selezione di membri di Nintendo Switch Online, che riceveranno un invito basato su determinati criteri.

Questa iniziativa è «un segno di riconoscenza verso gli utenti più fedeli di Nintendo Switch in Europa e nel Regno Unito», spiega Nintendo nella landing page.

I primi a ricevere l’invito saranno coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

Iscrizione a Nintendo Switch Online: bisogna essere membri da almeno due anni consecutivi al 31 marzo 2025, con un’iscrizione attiva al momento del preordine. Per gli abbonamenti familiari, solo il titolare dell’iscrizione avrà diritto al preordine.

al 31 marzo 2025, con un’iscrizione attiva al momento del preordine. Per gli abbonamenti familiari, solo il titolare dell’iscrizione avrà diritto al preordine. Tempo di gioco: avranno priorità gli utenti con il maggior tempo di gioco su titoli acquistati a pagamento per Nintendo Switch.

a pagamento per Nintendo Switch. Condivisione delle informazioni sull’utilizzo: gli utenti che hanno acconsentito alla condivisione dei dati con Nintendo per ricevere offerte e consigli personalizzati avranno più possibilità di essere selezionati.

con Nintendo per ricevere offerte e consigli personalizzati avranno più possibilità di essere selezionati. Ricezione di e-mail da Nintendo: solo chi ha attivato la ricezione di e-mail promozionali da Nintendo sarà idoneo a ricevere l’invito.

Non è ancora chiaro quando i preordini saranno aperti a tutti, ma è probabile che Nintendo voglia gestire la domanda iniziale in maniera diretta. Maggiori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Questo non significa che Nintendo Switch 2 non sarà venduta attraverso i canali tradizionali ma, almeno in una prima fase, non tutti potranno correre a preordinarla.

Se non altro, in questo modo, la speranza è che i bagarini non riusciranno a portare avanti le loro attività. Un obiettivo che Nintendo si era già prefissata in passato, e che forse potra raggiungere.

Nel frattempo vi consiglio di recuperare tutti gli annunci del Nintendo Direct: li trovate qui.