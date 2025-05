Il 28 maggio succederà qualcosa a tema Death Stranding 2

A un mese esatto dall’uscita di Death Stranding 2: On the Beach su PS5, Hideo Kojima ha cominciato a stuzzicare i fan con nuovi teaser.

Del resto, solo pochi giorni fa Kojima-san ha regalato fazzoletti in giro, con tanto di QR code che indirizzava a un video "msterioso".

Ora, attraverso il suo profilo X, il celebre game designer ha pubblicato un breve video tratto dal gioco, accompagnato da un appuntamento preciso: il 28 maggio alle ore 13:00 (fuso orario italiano) verrà rivelata una novità.

Non si sa ancora se si tratterà di un nuovo trailer, di una demo giocabile (cosa questa improbabile, ma la speranza è come sempre l'ultima a morire) o magari di una sorpresa legata alla storia o al cast.

Considerando la natura criptica e scenografica della comunicazione di Kojima, non è escluso che ci sia qualcosa di inaspettato in arrivo.

Kojima è un maestro nel trasformare anche un teaser di dieci secondi in un evento globale. Dopo il mistero e la densità simbolica del primo Death Stranding (che trovate su Amazon), l’hype per il seguito è altissimo, e ogni suo messaggio viene scandagliato come una profezia.

Personalmente, spero che l’annuncio del 28 maggio ci dia uno sguardo più chiaro sul gameplay e su come On the Beach evolverà le meccaniche originali.

Ma conoscendo Kojima, potremmo anche trovarci di fronte a qualcosa di completamente folle e fuori dagli schemi.

Parlando ancora del gioco, sapevate che Death Stranding 2 è nato dall'isolamento di Kojima?

Ma non è tutto: noi il titolo lo abbiamo provato in esclusiva, spiegandovi che «ogni singola meccanica di gioco è maturata: iniziando dalle consegne, che erano già il punto forte del primo capitolo, per poi passare al combattimento e allo stealth – aspetti, questi, che sono stati stravolti, migliorati e ampliati enormemente.»