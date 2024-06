Il 2025 si preannuncia enorme: oltre 100 uscite confermate

Il 2024 non sembra un anno particolarmente eclatante per il mondo dei videogiochi, anche per il numero di uscite di peso. Il 2025, però, ha il potenziale per essere il migliore da molto tempo a questa parte.

Nel 2025 è infatti previsto il lancio di molte altre grandi IP, come GTA 6, Death Stranding 2 (trovate il primo capitolo su Amazon) e Fable.

Anche prima dello Showcase di Xbox, il 2025 era considerato un anno enorme per chi ama i videogiochi. Tuttavia, il fermento è ora più grande che mai, dal momento che sono state confermate 110 uscite per il prossimo anno (via Tech4Gamers).

"Baiisun" su X/Twitter ha sottolineato che il 2025 è già un anno davvero massiccio, con oltre 100 titoli confermati.

L'industria dei videogiochi è attualmente alle prese con diversi problemi, anche lato licenziamenti. Tuttavia, è incoraggiante vedere una linea di uscite così solida da parte dei publisher più disparati.

GTA 6, Fable, Judas, Marvel 1943: Rise of Hydra, Expedition 33, Death Stranding 2, DOOM: The Dar Ages e Metroid Prime 4: Beyond sono solo alcuni dei principali giochi che usciranno il prossimo anno

I fan dovrebbero notare che l'elenco di Baiisun contiene sia titoli AAA che AA. Questo dovrebbe garantire che l'industria mantenga un equilibrio.

A proposito di titoli di cui si vocifera, il prossimo anno potrebbero arrivare Resident Evil 9, Gears of War E-Day, State of Decay 3, Ghost of Tsushima 2, Resident Evil Code Veronica Remake, il nuovo Tomb Raider e altri ancora.

Vero anche che il 2024 è tutt'altro che finito: Assassin's Creed Shadows, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones e molti altri sono in arrivo nel corso dell'anno.

Restando in tema, quali uscite importanti di videogiochi sono già state confermate per il 2025? Proviamo a capire cosa aspettarci l'anno prossimo.